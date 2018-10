Una nova meravella de Christophe Blain

Les tres primeres pàgines de la quarta entrega de la sèrie Gus deixen bocabadat. El francès Christophe Blain desplega una coreografia visual frenètica, àgil i harmoniosa sobre l’atracament a un tren de l’Oest. I és només un petit tast de tot el que l’autor d’ Isaac el pirata (2001-2005) i Quai d’Orsay (2010-2011) posa en joc en el centenar de pàgines d’aquest còmic que a més de l’alè del western desprèn les aromes de les aventures portuàries de Jack London i Herman Melville.

Dels tres lladres protagonistes de la sèrie, el Gus hi té una presència gairebé espectral, el Gratt hi apareix com a secundari i el Clem és qui porta el pes de la història; de fet, de les històries, perquè Blain combina la vida familiar del Clem a San Francisco, les escapades per atracar bancs, la inquietant relació amb un antic dinamiter, la crisi creativa de la dona escriptora i l’activitat clandestina de la filla. Tot plegat en una irresistible aventura de dibuix prodigiós i un pèl més clàssica en la planificació que els tres primers volums. Aquest Happy Clem que es gaudeix per ell mateix és també una gloriosa desfilada de referents a la manera de Goscinny, com ara personatges amb el rostre de Robert Duvall, Captain Beefheart, Sterling Hayden i Gene Wilder, entre d’altres.