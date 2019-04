'La filla de Vercingetòrix' serà el nou àlbum d'Astèrix

'La filla de Vercingetòrix' serà el títol del nou àlbum de la col·lecció d'Astèrix, que arribarà a les llibreries el 24 d'octubre. El guionista Jean-Yves Ferri i el dibuixant Didier Conrad, que van agafar el relleu d'Uderzo al capdavant de la sèrie, firmen una història que presenta en societat la filla del famós guerrer gal Vercingetòrix, que va unir les tribus gal·les per lluitar contra Juli Cèsar, que el va acabar derrotant. El personatge, una adolescent rebel, arriba perseguida pels legionaris romans al poblet dels protagonistes i altera la seva tranquil·litat.

"Pel que sabem, és una adolescent rebel. Una cosa ben normal, ja que no és fàcil dir-se Vercingetòrix!", asseguren Ferri i Conrad. "Per preparar l’àlbum hem indagat molt sobre ella: l'aspecte, el nom, el caràcter... Vercingetòrix era molt discret amb la seva vida privada i les fonts històriques són escasses".

Més de cinc milions d'exemplars

'La filla de Vercingetòrix' tindrà una tirada de més de cinc milions d’exemplars i es publicarà en més de 20 idiomes. Novetats a banda, Astèrix continua sent un fenomen editorial, ja que cada any es venen més de 600.000 exemplars de la sèrie. A més, el parc d'atraccions dedicat als personatges rep 2 milions de visitants cada any i s'està preparant un sèrie d'animació protagonitzada pel gosset d'Obèlix: 'Idéfix et les irréductibles'.