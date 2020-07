L’extraordinària represa del tinent Blueberry

¿Calia que Joann Sfar (guió) i Christophe Blain (dibuix) fessin un nou còmic sobre el tinent Blueberry, el llegendari personatge creat per Jean-Michel Charlier i Jean Giraud? Sfar i Blain en tenen prou amb les sis primeres pàgines de Rencor apache per respondre a la pregunta amb un sí rotund: obertura de situació en el paisatge infinit del western, fidelitat a les quatre tires per plana de l’original, però llibertat per afegir-hi vinyetes sense marc, una exemplar presentació de personatges i una prodigiosa posada en escena del desencadenant dramàtic. Blueberry haurà d’intervenir per intentar evitar una espiral de violència arran de l’assassinat de dues apatxes. I, a més, la resta de pàgines encara apugen el nivell d’una de les represes més espectaculars de la història del còmic.

Val a dir que l’operació de donar continuïtat a Blueberry l’han dut a terme dos dels autors més interessants de la bande dessinée de les últimes dècades. Blain és responsable de meravelles del còmic d’aventures modern com Isaac el Pirata i Gus, i el desbordant currículum de Sfar inclou fites com El gato del rabino i Klezmer. La suma dels dos talents i el respecte que demostren pel mite sense renunciar a la personalitat pròpia conflueixen en una obra ara com ara pensada per a dos volums.

El tinent Blueberry és un dels imprescindibles de la galeria de grans personatges del còmic francobelga. La genealogia és irrefutable: Tintín, Astèrix, Spirou, Sergi Grapes, Adèle Blanc-Sec, Aymar de Bois-Maury... I ha continuat amb Monsieur Jean, Isaac el Pirata, Pascal Brutal... Quan hi ha una tradició tan sòlida es generen dinàmiques dialèctiques molt enriquidores. Sfar i Blain van participar en el qüestionament de l’herència cultural rebuda, després van anar concretant el seu perfil al marge de les generacions anteriors i un cop assolida la maduresa artística van estar en disposició de dialogar amb els clàssics sense haver de demostrar res. Això és aquest nou Blueberry, un diàleg de tu a tu entre generacions que comparteixen l’amor per la narració.

Rencor apache, que va arribar a França catorze anys després de l’últim Blueberry de Giraud, Dust (2005), confirma la bona intuïció de l’editorial Dargaud d’haver-lo confiat a Sfar i Blain. Pel domini narratiu, la gestió de l’humor (atenció als secundaris) i el pes dels personatges femenins característics de Sfar. I també pel dibuix de Blain, elàstic dins un format més contingut i que gràcies a la sèrie Gus ja estava prou familiaritzat amb l’espai mític del western. I en un joc de miralls, així com Giraud s’inspirava en actors com Charles Bronson i Clint Eastwood, Blain pica l’ullet a referents cinematogràfics com Woody Strode, Claudia Cardinale i Richard Harris, una pràctica que abans havia fet servir a Gus. És a dir, aquest nou Blueberry tenia tots els números per funcionar. I així ha sigut. Extraordinari. I continuarà.