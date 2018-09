Matt Furie, surrealisme irreverent més enllà del mem

Un adhesiu amb el missatge “Tota la veritat sobre Pepe” enganxat al plàstic que embolica Coleguis és la manera elegant a través de la qual els editors d’Apa Apa fan referència a l’enrenou mediàtic que persegueix el còmic del nord-americà Matt Furie. El Pepe és un dels protagonistes de les historietes que Furie dibuixa des del 2005 sobre quatre amics passats de volta que es passen el dia drogant-se, mirant la tele i jugant a videojocs. El dia a dia del seu pis compartit és un festival d’escatologia i bromes bèsties poc edificant; al seu costat, Els joves semblen escolanets de Montserrat.

Coleguis entronca amb la tradició underground d’humor cannàbic dels Freak Brothers i Cheech & Chong, però el seu sentit de l’absurd i la barreja d’innocència i mala bava li atorguen una contemporaneïtat absoluta en la línia dels Megg, Mogg y Buho de Simon Hanselmann. El que ningú no s’esperava és que la granota Pepe es convertís en un mem a les xarxes i acabés sent adoptada per l’extrema dreta nord-americana, després d’esdevenir un símbol racista i emblema del trumpisme. Desesperat per la tergiversació del personatge, Furie el va acabar matant en una historieta però gràcies a Coleguis els lectors poden descobrir el surrealisme irreverent d’uns personatges que van més enllà del mem.