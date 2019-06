Distopia amb androides que somien xais elèctrics

Des del Metropolis de Fritz Lang a la sèrie Love, death & robots, la figura de l’androide ha servit de recurs literari per reflexionar sobre la condició humana i el nostre encaix en una societat que tendeix a la uniformitat. A La auditora, publicat per Astiberri, l’escriptor i traductor basc Jon Bilbao s’estrena com a guionista de còmic amb una història on plana l’esperit distòpic de Philip K. Dick i dibuixa un futur pròxim en què la ciència ha creat robots indistingibles dels humans. La recerca d’un androide que amaga la seva condició mecànica és el MacGuffin d’aquest thriller fantàstic ambientat en un poble-factoria amb el cel cobert d’una espessa capa de fum i governat per una mena de senyora feudal que es fa dir, no sense ironia, alcaldessa. En aquest escenari fatalista -i amb el personatge d’una jove auditora com a fil conductor- Bilbao desplega les peces del seu drama ciberhumà, que van donant forma a una trama absorbent gràcies sobretot el gran treball narratiu del madrileny Javier Peinado, que evoca la línia clara de Dupuy i Berberian i la lluminositat de Daniel Torres amb el seu traç afrancesat i net. L’única pega, en aquest sentit, és que els colors brillants que utilitza Peinado no acaben de fer justícia a l’atmosfera lúgubre que s’intueix en el guió de Bilbao.