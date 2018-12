El sector editorial creix un 2% i puja per cinquè any consecutiu

El 2018 serà un any de creixement per al sector del llibre. El Gremi d'Editors de Catalunya preveu tancar l'any amb un 2% més de facturació que el 2017. "És el cinquè any consecutiu de creixement, tot i que estem lluny dels moments àlgids", afirma el president del Gremi d'Editors, Patrici Tixis, en referència a les dades del 2008, en què a Catalunya es van facturar 1.623,84 milions d’euros. L'evolució del sector el 2018 ha sigut diferent respecte a la de l'any passat, en què els editors van experimentar una caiguda de les vendes a l'octubre atribuïda als esdeveniments polítics. "Aquest any a l'octubre les vendes han crescut un 4%. Estem notant una recuperació", assegura Tixis.

El balanç de l'any també constata, segons dades del gremi, que "el paper estira el carro de manera molt forta", ja que el llibre digital només acumula un 5% de tota la facturació. Tot i això, Tixis assenyala que una de les preocupacions del gremi és la pirateria. "El 2017 es van fer més de 400 milions de descàrregues a Espanya, un 12% més que l'any anterior. El lucre cessant, és a dir, l'import que hem deixat de facturar, és de 200 milions d'euros", diu Tixis, que reclama "una visió més estratègica" i "els recursos necessaris" per part de les administracions públiques "per lluitar contra aquesta xacra".

Una altra de les preocupacions del gremi és la proliferació d'alternatives que competeixen pel temps d'oci dels ciutadans. "Les plataformes audiovisuals han irromput amb molta força. Hem de treballar per atraure lectors", subratlla Tixis. Amb tot, el gremi ha detectat la tendència, per part d'alguns usuaris d'aquestes plataformes, de recórrer després a la lectura. "Gran part de les històries audiovisuals provenen de llibres, i també hi ha 'youtubers' que després publiquen els seus títols. Hi ha un creixement gràcies al fenomen fan", apunta Tixis.

Per tot plegat, els editors consideren que cal "un pacte estratègic a tot l'estat espanyol, més enllà de la política" per fomentar la lectura. Les dades del Gremi d'Editors de Catalunya són extrapolables a l'edició a Espanya, ja que la producció catalana representa el 51% de la de l'estat espanyol, mentre que la madrilenya suposa un 42% del total.