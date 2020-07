La facturació del Dia del Llibre i la Rosa equival al 25% de la del Sant Jordi del 2019

Els llibreters van facturar ahir, durant el Dia del Llibre i la Rosa (el Sant Jordi d'estiu), un 75% menys respecte al 23 d'abril de l'any passat. Segons indica la Cambra del Llibre en un comunicat, la facturació d'ahir equival al 25% del que es va facturar el Sant Jordi del 2019. Per tant, aquest any s'han facturat uns 5,5 milions d'euros, mentre que l'any passat la xifra va ser de més de 22 milions d'euros. Tot i això, la institució valora la convocatòria del 23 de juliol com "un èxit" i agraeix la resposta i el suport dels lectors, com també la seva col·laboració en el seguiment de les mesures sanitàries establertes pel coronavirus.

La Cambra del Llibre assenyala que des de fa uns mesos les llibreries estan experimentant un augment de les vendes, i que la jornada d'ahir certifica aquesta tendència. Segons la institució, hi ha una recuperació de les vendes de llibres de fons "que ahir va conviure clarament amb les novetats editorials". També indiquen que es va notar una elevada proporció de les vendes de llibres en català.

El Sant Jordi d'estiu va transcórrer de manera desigual a Catalunya. Alguns municipis van poder-lo celebrar amb una certa normalitat, amb parades als carrers, mentre que d'altres –els que estan en territoris de rebrot de covid-19, com Barcelona i Lleida– van haver de restringir les vendes a les llibreries per evitar contagis. Tot i això, el secretari tècnic del Gremi de Llibreters, Marià Marín, va explicar ahir que la jornada havia transcorregut "per sobre de les expectatives" que tenien i va remarcar també el "repunt de vendes", que s'ha donat des del juny i que s'ha notat especialment "durant aquesta segona quinzena de juliol".