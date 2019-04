El rànquing definitiu dels llibres més venuts per Sant Jordi

El Gremi de Llibreters ha fet pública la llista definitiva dels llibres més venuts durant el dia de Sant Jordi. Es tracta d'una llista elaborada a partir de les dades recollides per Libridata, que reuneix informació de més de 150 punts de venda de llibreries agremiades independents i cadenes de llibreries de tot Catalunya. El gremi calcula en 22,16 milions d'euros la facturació d'aquest Sant Jordi, un 0,16% més que l'any passat, amb 1,64 milions d'exemplars venuts. No s'ha arribat, doncs, al 2% més que augurava el Gremi de Llibreters abans de la diada.



La llista presenta petits canvis respecte a la publicada provisionalment el dia de Sant Jordi i està ampliada a 10 títols. Les tres primeres posicions del rànquing de ficció en català es mantenen, però en la quarta posició apareix Marta Orriols amb 'Aprendre a parlar amb les plantes', que no era a la llista provisional, com tampoc Albert Espinosa amb 'El millor d'anar és tornar', que ocupa la cinquena plaça. Així, com que manté el lideratge en castellà, Espinosa probablement es posiciona com el més venut de la diada si sumem les edicions catalana i castellana.



En castellà hi ha ball de posicions en la resta de llocs: Santiago Posteguillo salta del quart al segon lloc, Santiago Lorenzo baixa del segon al tercer i Javier Castillo baixa del tercer al quart. La novetat del rànquing de ficció en castellà és 'La casa alemana', d'Anette Hess, que irromp en el cinquè lloc.

Junqueras manté el liderat

Pocs canvis en la llista definitiva de no ficció en català. Oriol Junqueras continua encapçalant el rànquing amb 'Contes des de la presó', seguit per Jordi Cuixart i Gemma Nierga amb 'Tres dies a la presó'; 'Cuina mare', de Joan Roca, i 'Esperança i llibertat', de Raül Romeva. L'única variació és l'aparició en la cinquena posició de Jordi Basté amb 'Els meus cafès amb gent interessant'.

En no ficció en castellà, repeteixen al capdavant Gonzalo Boye amb '...Y ahí lo dejo. Crónica de un proceso' i 'El director', de David Jiménez García. En la resta de posicions, canvis mínims: 'Cómo hacer que te pasen cosas buenas', de Marián Rojas, puja del cinquè al tercer lloc; 'A mi no me callan', de Pepe Rubianes, baixa del tercer al quart, i en la cinquena posició apareix 'Come comida real', de Carlos Ríos.

El que ha canviat també és el rànquing infantil i juvenil en català, on era número 1 'Santa Jordina', de David Fernández i Lyona, perquè l'editorial –el mateix que passa amb el llibre de contes de Junqueras– el col·loca a la categoria de ficció.

ELS RÀNQUINGS DEFINITIUS

FICCIÓ EN CATALÀ

'El fill de l'italià', de Rafel Nadal (Columna)

'Digues un desig', de Jordi Cabré (Enciclopèdia Catalana)

'El fibló', de Sílvia Soler (Columna)

'Aprendre a parlar amb les plantes', de Marta Orriols (Periscopi)

'El millor d'anar és tornar', d'Albert Espinosa (Rosa dels Vents)

'La revolta de Santa Jordina', David Fernàndez i Ramos (Àmsterdam Llibres)

'L'art de portar gavardina', de Sergi Pàmies (Quaderns Crema)

'Entre el cel i la terra', de Gerard Quintana (Columna)

'Fungus', d'Albert Sánchez Piñol (La Campana)

'A l’amic escocès', de Maria Barbal (Columna Edicions)

NO FICCIÓ EN CATALÀ

'Contes des de la presó', d'Oriol Junqueras (Ara Llibres)

'Tres dies a la presó', de Jordi Cuixart i Gemma Nierga (Rosa dels Vents)

'Cuina mare', de Joan Roca (Columna)

'Esperança i llibertat', de Raül Romeva (Ara Llibres)

'Els meus cafès amb gent interessant', de Jordi Basté (Libros de Vanguardia)

'Oriol Junqueras. Fins que siguem lliures', de Sergi Sol (Ara Llibres)

'Sàpiens', de Yuval Noah Harari (Edicions 62)

'Res és impossible', de Kilian Jornet (Ara Llibres)

'Com fer que et passin coses bones', de Marián Rojas (Edicions Pack)

'Història Mundial de Catalunya', coordinat per Borja de Riquer (Edicions 62)

FICCIÓ EN CASTELLÀ

'Lo mejor de ir es volver', d'Albert Espinosa (Grijalbo)

'Yo, Julia', de Santiago Posteguillo (Editorial Planeta)

'Los asquerosos', de Santiago Lorenzo (Blackie Books)

'Todo lo que sucedió con Miranda Huff', de Javier Castillo (Suma de Letras)

'La casa alemana', d'Annette Hess (Planeta)

'Sakura', de Matilde Asensi (La Esfera de los Libros)

'Reina roja', de Juan Gómez-Jurado (Ediciones B)

'Esta bruma insensata', d'Enrique Vila-Matas (Seix Barral)

'El rey recibe', d'Eduardo Mendoza (Seix Barral)

'Toda la verdad de mis mentiras', d'Elisabet Benavent (Suma de Letras)

NO FICCIÓ EN CASTELLÀ

'...Y ahí lo dejo. Crónica de un proceso', de Gonzalo Boye (Roca)

'El director', de David Jiménez (Libros del KO)

'Cómo hacer que te pasen cosas buenas', de Marián Rojas (Espasa Libros)

'A mí no me callan', de Pepe Rubianes (Al revés)

'Come comida real', de Carlos Ríos (Paidós)

'El Crash. Tercera fase', de Santiago Niño-Becerra (Roca Editorial)

'Diccionario de las cosas que no supe explicarte', de Risto Mejide (Espasa)

'Sapiens. De animales a dioses', de Yuval Noah Harari (Debate)

'Una historia de España', d'Arturo Pérez-Reverte (Alfaguara)

'Discurso a la nación catalana', Ramón Cotarelo (Ara Llibres)

INFANTILS I JUVENILS EN CATALÀ

'Contes de bona nit per a nenes rebels', d'Elena Favilli i Francesca Cavallo (Estrella Polar)

'Tinc un volcà', de Míriam Tirado i Joan Turu (Edicions El Cep i la Nansa)

'El misteri de les 101 calaveres', de Roberto García (Cruïlla)

'T'avorreixes, Minimoni?', de Rocío Bonilla (Animallibres)

'La capsa secreta del bosc', de Maika Meseguer (La Galera)

'Sant Jordi i el Drac' (La Galera)

'L'ocell Piu-Piu', de Maika Meseguer (La Galera)

'Sant Jordi i el drac. Minipops', de Meritxell Martí (Combel)

'La llegenda de Sant Jordi. Amb olor', de Roser Argemí (Estrella Polar)

'Contes de bona nit per a nenes rebels 2', d'Elena Favilli i Francesca Cavallo (Estrella Polar)

LLIBRES INFANTILS I JUVENILS EN CASTELLÀ

'Los secretos de Youtube', de Thegrefg (Mr Ediciones)

'The Crazy Haacks y el enigma del cuadro', de The Crazy Haacks (Montena)

'The Crazy Haacks y la cámara imposible', de The Crazy Haacks (Montena)

'¡Locuras lejos de casa!', de Lady Pecas (Montena)

'Muy personal', de Naim Darrechi (Planeta)

'Superlío de gemelas', de Clodett (Montena)

'Wigetta y la momia de Ra-mon', de Willyrex i Vegetta777 (Mr Ediciones)

'Guinness World Records 2019' (Planeta)

'Sé más tú', de Carla Laubalo (Bruguera)

'Misterio en el internado', de Martina d’Antiochia (Montena)