Eduard Farelo: "tinc un record especial d’‘El mar, el mar’"

L’actor Eduard Farelo recomana l’obra amb què la irlandesa Iris Murdoch va guanyar el prestigiós premi Booker l’any 1978, El mar, el mar : “Tinc altres autors que llegeixo amb molta més assiduïtat però, sense cap mena de dubte, d’aquest títol en tinc un record especial”, explica. “És un llibre que hem compartit amb una bona colla d’amics i que ens ha donat conversa per a llargues sobretaules”, afegeix.

La novel·la de Murdoch relata la història d’en Charles, un prestigiós director de teatre que, amb seixanta anys, decideix retirar-se a una casa vora el mar per escriure les seves memòries. A l’actor el fascina el protagonista: “L’odies i estimes al mateix temps, és arrogant i té la llengua afilada”. El Charles és la veu narradora de la novel·la, que està dividida en dues parts. A la primera, el director teatral recorda aquelles persones que el van influir al llarg de la seva vida, i no és fins a la segona part que aquests personatges entren en escena. A través de les seves relacions, Murdoch teixeix una novel·la que recorda un text teatral i parla sobre l’amor, la joventut, la vellesa i l’enyorança. “Una trama francament addictiva i rigorosa alhora, plena de personatges difícils d’oblidar, un humor negre i una mirada filosòfica que ho embolcalla tot. Un poble de costa i el Mar, en majúscula, com a teló de fons d’aquesta història sobre els fútils intents dels éssers humans de tornar a començar”, diu l’actor.

Ell va llegir El mar, el mar durant un estiu: “Deu fer uns 8 o 10 anys”, recorda. “Només buscava el moment de poder continuar aquesta deliciosa lectura”, diu sobre l’obra de Murdoch que més personalment l’ha tocat. El sueño de Bruno i Sota la xarxa són dues novel·les de la irlandesa que Farelo també ha llegit i que qualifica de “fantàstiques”.