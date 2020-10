Els premis Octubre 2020 aposten per l'alta qualitat literària

Els 49 Premis Octubre han atorgat el Premi Joan Fuster d'Assaig a Àlex Matas, per Els marges dels mapes, un treball sobre el concepte de frontera. El Premi Andròmina de Narrativa ha sigut per a Ramon Ramon per No sé què mor, un text que el jurat veu com "la consolidació d'un projecte dietarístic" en què es combina la reflexió abstracta i l'experiència quotidiana. El poemari Pla 10 de l'espai exterior de Jordi Valls ha guanyat el Premi Vicent Andrés Estellés de Poesia, gràcies a les imatges vives, la crítica social des del joc i l'humor i la combinació de formes en prosa, teatrals i líriques. Finalment, el Premi Pere Capellà de Teatre se l'ha emportat Ferrran Joanmiquel per Tots els colors del blanc, que aborda el genocidi lingüístic d'un poble imaginari.

L'obra guanyadora de la categoria d'assaig ha destacat entre els 29 originals presentats. El jurat del Premi Joan Fuster, format per Sebastià Carratalà, Ferran Garcia-Oliver, Mariona Lladonosa, Antoni Martí Monterde i Joan Safont, ha premiat Matas, doctor en teoria de la literatura i literatura comparada de la Universitat de Barcelona, per la seva visió sobre les fronteres. Les línies de treball de Matas són la teoria de la literatura, el comparatisme i la crítica de la cultura, la literatura i la ciutat, i la historiografia i la teoria literària.

Segons el jurat, "es tracta d’un assaig que gira entorn del concepte de frontera, un tema que sempre ens ateny i ens commou, tot fent ús de materials literaris contemporanis que tot just repensen territoris ambigus i problemàtics".

La qualitat i profunditat de Ramon Ramon

D'altra banda, el valencià Ramon Ramon s'ha endut el Premi Andròmina d'entre els 74 textos presentats. El poeta i dietarista ha rebut el guardó per No sé què mor, una obra que el jurat veu com "la consolidació d'un projecte diaterístic" en què es combina la reflexió abstracta amb l'experiència quotidiana. El jurat, compost per Borja Bagunyà, Manuel Baixauli, Margarida Casacuberta, Marina Porras i Anna Punsoda, ha valorat "la qualitat de l’escriptura i la profunditat de la reflexió assagística".

Pel que fa al Premi Vicent Andrés Estellés de Poesia, el guanyador ha sigut Jordi Valls Pozo, un poeta barceloní resident a Santa Coloma de Gramenet. El text ha sigut valorat per sobre dels 97 exemplars presentats. Anna Ballbona, Anna Gual, Jordi Marrugat, Ricard Mirabete i Pere Antoni Pons, els membres del jurat, han destacat la "voluntat de construir una posició poètica que parteix de l’experimentació contemporània per crear un univers singular". Pla 10 de l'espai exterior es caracteritza per "l'atmosfera d’imatges vives, impactants; la crítica social des del joc i l’humor, i la combinació de formes en prosa, teatrals i líriques".

I, finalment, el Premi Pere Capellà de Teatre ha sigut per a Tots els color del blanc, de Ferran Joanmiquel. Ha estat escollit entre un total de 59 originals presentats pel "valor metafòric-simbòlic del text, que aborda la temàtica del genocidi lingüístic a través d’un poble imaginari i una llengua a la qual sols resta un parlant". El jurat que ha pres aquesta decisió estava integrat per Cristina Clemente, Francesc Foguet, Andreu Gomila i Aina Tur.