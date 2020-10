Juan Bonilla, Premio Nacional de Narrativa 2020

L'escriptor i periodista Juan Bonilla ha rebut el Premio Nacional de Narrativa, dotat amb 20.000 euros, per la novel·la Totalidad sexual del cosmos, publicada per Seix Barral. El jurat destaca del llibre "la prosa poderosa i transparent, de rítmica tensió narrativa". La novel·la "recupera" la figura inventada de l'artista i poeta mexicana Nahui Olin per explicar també la pròpia condició de lletraferit de l'autor andalús, autor d'una extensa obra narrativa, assagística i poètica. "L'aproximació literària a un personatge femení anticanònic i il·luminador és modèlica i constitueix una reivindicació de les avantguardes que travessen tot el llibre", afegeix el jurat, del qual han format part, entre d'altres, Juan Luis Cebrán, Sebastià Alzamora, Marta Sanz i Lorenzo Silva.

Entre els llibres de Juan Bonilla (Jerez de la Frontera, 1966) destaquen La vida es un sueño pop (RBA, 2011), biografia de Terenci Moix, la novel·la Los príncipes nubios (Seix Barral, 2003) -guanyadora de premi Biblioteca Breve 2003 i traduïda a deu llengües- i el recent poemari Horizonte de sucesos (Renacimiento, 2020). Bonilla és llicenciat en periodisme i col·laborador de revistes com JotDown i Zut i de diaris com El Mundo. Bonilla també ha traduït autors com J.M. Coetzee, Edgar Allan Poe i Joseph Conrad.

Instaurat el 1977 amb la configuració actual, el Premio Nacional de Narrativa reconeix l'obra d'autors en qualsevol de les llengües oficials a l'Estat, tot i que la immensa majoria de guanyadors han escrit els seus llibres en castellà. Carme Riera ha estat l'única guanyadora amb una novel·la original en català, Dins el darrer blau, el 1994. José Luis Acquaroni, Carmen Martín Gaite i Jesús Fernández Santos van ser els tres primers autors del palmarès, que incopora, en la seva nòmina de guanyadors, Camilo José Cela, Manuel Vázquez Montalbán, Luis Goytisolo, Javier Cercas, Almudena Grandes i Fernando Aramburu. L'any passat, el premi va ser per a Lectura fácil, de Cristina Morales, que anteriorment havia rebut el premi Herralde de novel·la.