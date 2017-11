Un passaport literari busca fomentar la lectura a les biblioteques

Biblioteques de Barcelona ha presentat un programa per promocionar la lectura entre els usuaris a través de reptes mensuals durant el 2018. El 'Velocirepte' s'adreça a totes les edats i té l'objectiu de fer descobrir autors, temàtiques i editorials a lectors a partir de propostes mensuals. Tothom qui hi participi disposarà d'un passaport que s'haurà de segellar a mesura que es finalitzin les lectures proposades. Entre tots els participants que assoleixen el 'Velocirepte' se sortejarà un viatge per fer en família a cada categoria (infantil, juvenil i adults).

La música, l'Àfrica, els monstres, les dones, la poesia, Barcelona, el cinema i la gastronomia són algunes de les temàtiques que formen part de la iniciativa. A cada equipament hi haurà un espai expositiu amb propostes lectores que es podran llegir tant en format paper, en préstec a les biblioteques, com en format electrònic a través del portal Ebibilio.cat. A més, el 'Velocirepte' comptarà amb una web on es penjaran comentaris i ressenyes i els lectors podran explicar les seves experiències amb els diferents volums.

Aquells que completin els 12 llibres entraran en el sorteig d'un viatge, mentre que aquells que compleixin la meitat del repte obtindran un obsequi. La llavor del 'Velocirepte' va néixer fa dos anys a la Biblioteca Sagrada Família com un joc per fidelitzar els usuaris. Després de l'acollida en aquest equipament, ara s'ha impulsat la segona edició a tota la xarxa de la ciutat.