Les dues pàgines secretes del diari d'Anna Frank ja es poden llegir

Anna Frank va decidir cobrir amb paper d'estrassa el contingut de dues de les pàgines del dietari que escrivia des del 12 de juny de 1942 i que no veuria la llum en neerlandès fins al 1947, tres anys després de l'internament de l'adolescent al camp de concentració de Bergen-Belsen amb la seva germana gran –totes dues moririen víctimes d'una epidèmia de tifus el 1945.

L'any 2001 es va saber que sota el paper d'estrassa s'hi amagaven missatges. Gràcies a una avançada tecnologia de tractament de la imatge, la Casa Museu Anna Frank d'Amsterdam n'ha pogut esbrinar el contingut. "En aquestes pàgines hi escriuré acudits verds", va anotar el 28 de setembre del 1942. Frank tenia llavors 13 anys, però va anotar expressions com aquesta: "Sabeu per què hi ha noies de les Forces Armades alemanyes a Holanda? Per fer de matalàs dels soldats". En un altre acudit explica que un home té por que la seva dona l'enganyi i comença a buscar per tota la casa, fins que troba un amant amagat al lavabo.

"Aquests textos mostren una adolescent precoç i curiosa en molts sentits", ha explicat Ronald Leopold, director de la Casa Museu dedicada a la memòria de la noia, durant la presentació de les pàgines inèdites aquesta setmana. Hi ha un total de quatre acudits i 33 línies en què reflexiona sobre la seva educació sexual: hi apareixen mencions a la menstruació i a la prostitució. "Va escriure sobre la sexualitat de manera encantadora –ha afegit Leopold–. Com qualsevol noia que s'interrogués sobre el tema".

Des que es va publicar, el 1947, del 'Diari' d'Anna Frank se n'han venut més de 35 milions d'exemplars i es pot llegir en una seixantena de llengües.