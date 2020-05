El coronavirus inspira una novel·la a Javier Sierra

Fins ara, els llibres que escrivia Javier Sierra volien "fer caminar els lectors pels núvols”. Per llegir “sobre les coses tangibles i quotidianes ja tenim el telenotícies”, afirmava l'autor aragonès l'octubre del 2017, mentre recollia el guardó del premi Planeta per El fuego invisible.

Tres anys després, la pandèmia de coronavirus ha fet que Sierra aparentment canviés d'objectiu i es fixés "en enemics invisibles i altres patògens que han influït en l'espècie humana des de fa mil·lenis". El missatge de Pandora –que Planeta publicarà el 23 de juny i Columna, en català, el 8 de juliol– és "una faula que recorda quina és la nostra situació en l'escala evolutiva", afirma el novel·lista. "Ens convida a descobrir que formem part d'alguna cosa molt més gran que nosaltres mateixos –continua–. És gairebé una revelació. Un canvi en la nostra mirada".

Sierra ha escrit El missatge de Pandora durant el confinament, i a través dels personatges aborda, segons explica l'editorial, "una sorprenent hipòtesi referendada per estudis científics, però sobretot avalada per la història de la humanitat, els seus mites i llegendes". El llibre està escrit en forma de cartes i vol "difondre un missatge positiu per combatre l'última pandèmia".