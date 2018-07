Rosa Gàmiz: “Els llibres que et fan plorar són molt gratificants”

Des de fa un temps, Rosa Gàmiz s’ha distanciat de la novel·la. “Em costa llegir històries de ficció, de seguida en veig l’artificialitat. Em decanto més per assajos, la majoria sobre educació i pedagogia”, explica l’actriu. Fa un temps, però, Gàmiz es va reconciliar amb el gènere gràcies a la cinquena novel·la d’Elizabeth Strout Em dic Lucy Barton (Edicions de 1984, 2016), que proposa a tots aquells que busquin una història “sincera, sensible i plena de tendresa”. La novel·la orbita al voltant d’una dona, Lucy Barton, que s’està recuperant d’una operació a l’hospital. Durant l’estada al centre sanitari la seva mare, amb qui manté una relació tensa i distant, apareix per fer-li companyia. “La ve a veure des d’un poble remot i rural d’Amèrica. La filla li diu que es busqui un hotel per dormir, però la mare no vol i es passa els dies allà”, explica Gàmiz, que va descobrir tant la novel·la com l’escriptora gràcies a un regal de Nadal.

La història de la Lucy Barton adopta el ritme de la seva convalescència i avança sense grans escenes d’acció. El retrobament cautelós amb la mare i tot el que emergeix d’una relació complicada formen el gruix de la novel·la, que està escrita amb una prosa delicada. “Es parla de perdonar i del ressentiment. També dels lligams familiars i de com, encara que no t’entenguis amb la teva mare, hi estàs connectat inevitablement”, reflexiona Gàmiz. La manera de narrar de Strout va captivar-la. “Alguns dies agafava el llibre i em venien ganes de plorar. M’ha passat molt poques vegades, però els llibres que et fan plorar són molt gratificants”, assenyala l’actriu.

Si bé ja fa un parell d’anys que va llegir Em dic Lucy Barton, Gàmiz recorda la novel·la vívidament i en parla amb passió. “És la història d’una dona explicada de manera senzilla i directa. Potser és per això que em va emocionar tant”, subratlla.