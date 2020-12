10 tresors literaris per atrapar petits i joves

Històries per somiar en llocs fantàstics, aventures siderals per aprendre a llegir, reflexions filosòfiques d’un gos i àlbums il·lustrats carregats de bellesa omplen aquesta collita literària per tancar el 2020. Demanem a escriptores, editores, il·lustradores i llibreteres que ens triïn el millor d’aquest any en literatura infantil i juvenil.

'Las varamillas', de Camille Jourdy (Astronave)

Recomana: Anna Guitart, periodista cultural

Vaig descobrir Las varamillas exposat a la llibreria Sendak. La coberta era tan bonica que el vaig haver d’obrir. És un còmic preciós, fet d’aquarel·les, que t’enamora només veure’l, i que un cop llegit saps que serà un amor per sempre. Ens explica la història de la Jo, una nena que s’endinsa al bosc, farta de la seva madrastra i de les seves germanastres, i que viu una aventura en un món nou. Per si el títol no donava prou pistes, segur que l’argument us ha recordat un altre llibre. Sí, l’Alícia hi és present, però Jourdy crea un univers de fantasia propi, deliciós, ple de criatures fabuloses i amb un sentit de l’humor a vegades delirant. Un llibre meravellós, molt premiat a França, recomanat a partir dels 9 anys, que us agradarà tingueu l’edat que tingueu.

'Bitmax&Co', de Jaume Copons i Liliana Fortuny (Combel)

Recomana: Anna Canyelles, escriptora

Jaume Copons i Liliana Fortuny són els nostres Gosciny & Sempé. Les seves fórmules sempre són guanyadores, perquè tenen clar què volen fer i com fer-ho. Després de l’èxit internacional de la col·lecció Agus i els Monstres (Ed. Combel), aquest 2020 ens han deixat un nou inici de col·lecció de novel·la gràfica dirigida als primers lectors (i no tan primers!). Bitmax&Co és la història dels personatges del Bosc Blau i l’arribada del robot domèstic Bitmax, que ha vingut per ajudar-los. En el transfons, es tracten temes com l’amistat o la conservació de la natura, sense caure en l’autoajuda o l’adoctrinament. Històries amb humor, frescor i ironia, amb textos molt curts (quin art és explicar amb poques paraules!) i lletra majúscula. Llibres per llegir i per ser llegits i, sobretot, per passar-s’ho bé i crear hàbit lector entre els més petits. Així, sí!

'Un bon gos', de Farren Philips (Babulinka Books)

Recomana: Tina Vallès, escriptora

Per mitjà de l’humor, aquest àlbum il·lustrat –amb traducció de Carlos Mayor– fa que ens fem preguntes sobre els grans temes de la filosofia sense tenir en cap moment la sensació feixuga d’estar pensant en els grans temes de la filosofia. La història arrenca a partir d’una pregunta, que en aquest cas se la fa el protagonista, un gos. Després de trobar un os i que la seva mestressa l'hi agraeixi, es pregunta "Soc un bon gos?" A partir d’aquí, el llibre, en format de còmic, obre un bon nombre d’interrogants que ens fan pensar sobre el bé, el mal, l’odi, el respecte i els drets humans. Totes aquestes reflexions s’articulen al llarg de la història i sense perdre el que més caracteritza Un bon gos: el sentit de l’humor.

'Bon Nardal!', de Ben Clanton (Juventud)

Recomana: Anna Casals, editora de Destino Infantil i Juvenil

Aquesta sèrie de llibres és ideal per a primers lectors, perquè té el format d’un còmic però està escrita en lletra de pal. A través de la seva estructura, els lectors poden analitzar el text amb les il·lustracions de forma molt intel·ligent i divertida. Els protagonistes de les històries són un narval i una medusa que viuen tot tipus d’aventures al fons marí. És una sèrie plena d’imaginació –en un llibre viatgen a la Lluna, en un altre són superherois– i amb un humor molt intel·ligent i esbojarrat. De rerefons parla de tots els camins pels quals pot passar una amistat. Ells dos tenen els seus problemes, però s’ajuden l’un a l’altre, riuen junts, creixen conjuntament i s’estimen molt.

'Paisatges perduts de la Terra', d'Aina Bestard (Zahorí Books)

Recomana: Oblit Baseiria, llibretera de Casa Anita

L'obra d'Aina Bestard transmet la sensació dels llibres d'abans. Obrir-la és com entrar en un museu. Comença amb l'inici de la vida a la Terra des del més petit, els fòssils. A partir d'aquí explica l'evolució del nostre paisatge perdut, tot allò que la Terra ens diu que va existir però que ja no hi és. Parla dels dinosaures, els grans rèptils i els mamuts fins a l'aparició de l'home. Es tracta d'un llibre de coneixements de gran format, amb pàgines vegetals amb transparències i finestretes. Les il·lustracions semblen d'un naturalista, pròpies d'un museu d'història natural. És un volum fet 100% a Catalunya, ideal per llegir amb infants a partir de 7 anys i també per a adults.

'Plous o fas sol?', de Mireia Vidal (Akiara Books)

Recomana: Anna Manso, escriptora

Guanyadora del premi Crítica Serra d’Or de literatura infantil, el conte de la Mireia Vidal, il·lustrat per Anna Font, mereix estar entre els imprescindibles d’aquest Nadal per la bellesa i la llum de la seva història. I la senzillesa impactant de la proposta narrativa. Allò que fem afecta els altres i en una mena d’efecte papallona els personatges del conte toquen les vides de qui tenen al costat i les canvien. Algunes vegades per ennuvolar-les, d’altres perquè surti el sol. I així, en una cadena d’accions, efectes i afectes, es teixeix una història rodona, bonica i positiva. Escriure senzill és molt complicat i Mireia Vidal ho aconsegueix i amb molt bona nota. Els dibuixos vitals i entranyables d’Anna Font, bellíssims, són els companys perfectes d’un àlbum ideal per ser regalat.

'Les germanes Grémillet', de Giovanni Di Gregorio i Alessandro Barbucci (Astronave)

Recomana: Pema Maymó, directora de La Galera

Com a lectora entusiasta de novel·la gràfica, és una alegria cada vegada que n’apareix un títol destinat als lectors més joves. La novetat d’aquest 2020 que a ca nostra ha triomfat a tres bandes (adulta + dos fills) han estat aquestes germanes Grémillet, tan diferents com només ho poden ser un trio de germanes i tan plenes de vida que, quan n’acabes la lectura, ja en vols més! Barbucci i Di Gregorio han amagat un secret familiar en un món de somnis de color blau i unes il·lustracions d’una expressivitat meravellosa. Però és en la tria de la temàtica d’aquesta intriga on els autors demostren la seva habilitat per acostar els joves lectors al món dels silencis dels adults. Uns silencis complicats i dolorosos que, gràcies als recursos de la novel·la gràfica, ells resolen amb una delicadesa extrema.

'Anna Kadabra. Festa a la Mitjanit', de Pedro Mañas i David Sierra (Estrella Polar)

Recomana: Laia Pàmpols, il·lustradora

Aquest és l’últim llibre d’una saga de 4 volums on s’expliquen les aventures d’una bruixa ben especial, l’Anna Kadabra. La manera que té Pedro Mañas d’introduir-te a la història del personatge principal és molt fresca i divertida, i ràpidament pot enganxar els més petits que s’estan endinsant en el món de la lectura. En aquest últim volum de la saga, l’Anna Kadabra i els seus amics aprenents de màgia del Club de la Lluna Plena organitzen una gran festa per celebrar el Halloween a Moonville. Però no saben que el caçabruixes Oliver Dark està preparant un pla per robar-los els convidats. Les il·lustracions de David Sierra que donen color a les aventures explicades en primera persona per la petita bruixa encaixen perfectament amb el caràcter d’aquesta col·lecció de llibres, ja que no els falta ni expressivitat ni dinamisme. Molt recomanable per passar una estona ben entretinguda!

'La casa de Mango Street', de Sandra Cisneros (L'Altra Tribu)

Recomana: Paula Jarrin, llibretera d'Al·lots

El llibre de Sandra Cisneros, traduït per Míriam Cano, posa a les mans dels joves totes aquelles preguntes que ens fem durant l’adolescència i que no hem d’oblidar. A través de la protagonista, una noia anomenada Esperanza, el lector coneixerà a través de petites narracions breus la realitat a Mango Street, un carrer d’un barri hispà situat als afores de Chicago. El llibre reflecteix les converses i els diàlegs entre els veïns mentre la protagonista somia amb tenir una casa pròpia. És una novel·la que parla de decisions internes profundes i de com decidir per quin camí vols anar a la vida. Aquest títol deixa molta marca i és plenament recomanable per a adolescents i a adults.

'Ohio', d'Àngel Burgas (Bambú)

Recomana: Maite Carranza, escriptora

Ohio és una grata sorpresa de ciència-ficció escrita per l’enginyosa mà de l’Àngel Burgas. Es tracta d’una lectura juvenil per a totes les edats que recrea un món distòpic en un futur proper i després d’un impacte planetari a la Terra. A Ohio, que és el nom que rep una comunitat d’humans, les famílies són impostades i estan formades per membres –elegits a l’atzar– que juguen el rol que els pertoca: el de pares, mares, avis o germans. El protagonista és el Max, un jove que no recorda la seva família d’origen i que s’incorpora a aquesta nova vida, però amaga un secret que aviat serà descobert. Al llibre hi trobareu originalitat i enginy: si pensàveu que res no us podria sorprendre esteu molt equivocats.