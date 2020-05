Les llibreries comencen a recuperar la normalitat

Si no fos perquè a l'entrada del local hi ha unes quantes taules amb comandes i caixes per obrir i perquè Èric del Arco, el llibreter, és rere el taulell amb una mascareta de color blau, la llibreria Documenta de l'Eixample barceloní presentaria un aspecte força semblant al d'abans de la crisi del coronavirus. "A les taules encara hi tenim les novetats de març, com quan vam tancar", diu Del Arco, que ha arribat a Documenta a primera hora del matí per fer enviaments pendents i per preparar-se per rebre el primer client, que ha arribat puntual a la cita de les deu del matí.

"Cada mitja hora pot venir un client a recollir les comandes. Amb totes les hores donades que tinc per aquest dilluns puc atendre unes vint persones. Si cadascuna comprés dos llibres, els ingressos cobririen, aproximadament, el 70% d'un dia normal de temporada baixa", explica. El llibreter ha detectat una bona resposta dels lectors durant aquest primer dia d'obertura a mitges. "La sensació és que la gent té ganes de llibres, però no puc saber fins quan durarà –diu–. Les vendes durant aquestes set setmanes de tancament han sigut molt baixes. Si em mirés el parèntesi des d'un punt de vista estrictament mercantilista et diria que ha sigut un desastre. Però vull donar les gràcies a tothom que ha comprat llibres per avançat, o que els ha encarregat a través de Llibreries Obertes. El suport de la gent ens ha donat molta força".

Treballar amb la persiana abaixada

A Girona, Jordi Gispert ha arribat també a les vuit del matí a la Llibreria 22. "He encès els llums i tot continuava al mateix lloc –explica–. Avui treballem amb la persiana abaixada, atenent els clients que venen a recollir comandes. Si ve algú i ens demana un llibre que tenim, l'hi venem des de l'entrada". Gispert viu aquest dilluns de recuperació d'una normalitat relativa amb una sensació d'ambivalència. "La solidaritat de la gent aquestes setmanes ha estat molt gran i cal agrair-la –diu–. D'altra banda, han estat gairebé dos mesos amb serveis mínims i posar-nos al dia costarà. Fins que no es recuperi la mobilitat, hi ha un tipus de públic de la llibreria, que no és el de proximitat, que encara no ens podrà visitar". Gispert reconeix que "la gent té ganes de recuperar la normalitat", però alhora "cal que tothom es vagi adaptant a la legalitat actual". Per quan puguin aixecar la persiana –tot apunta que dilluns de la setmana que ve–, l'equip de la Llibreria 22 ja té "els guants, el líquid i tot el que fa falta" perquè tant els clients com els llibreters treballin amb seguretat.

Elogi a la comunitat de lectors del país

Una altra llibreria que aquesta setmana obre amb la persiana abaixada és L'Odissea, de Vilafranca del Penedès. "Si algú sortirà reforçat d'aquests dos mesos és la comunitat de lectors del país –explica Carmel Carrillo, propietari de l'establiment–. Hem pogut veure com a la gent li han sortit de dins les ganes de col·laborar amb les llibreries del país. Sabem l'esforç del client que ha comprat cinc llibres per Sant Jordi, i l'agraïm molt. També hem rebut molts missatges de suport que són cartes d'amor a la llibreria. Tenir clients que s'han comportat com si fossin amics és una sort. Malgrat la desgràcia, estem plens d'emoció, tant pels clients que han comprat a través de Llibreries Obertes com pels que han fet les comandes a través de la nostra pàgina web". Com la Documenta i la 22, l'Odissea també dona hores de recollida de comandes als compradors durant aquesta setmana. "A partir de la setmana que ve, tenint en compte les dimensions del local, podrien circular unes tres o quatre persones per la llibreria –explica Carrillo–. En el nostre cas, fa un mes i mig que tenim demanades les mascaretes, els guants i els gels hidroalcohòlics, però encara no ho hem pogut aconseguir tot. Ho hem consultat a unes altres llibreries i els passa el mateix. Si continuem així, una reobertura en condicions quedarà retardada".

Carrillo i Del Arco coincideixen a dir que la resposta de la gent per salvar les llibreries aquestes setmanes hauria de ser tinguda en compte per les administracions a l'hora de precisar les ajudes al sector. En aquest sentit, Del Arco recorda que cal veure "com es concreta el milió d'euros que l'Ajuntament de Barcelona ha ofert a biblioteques per comprar fons a llibreries" i que caldria donar més detalls legals de quines opcions hi ha per recuperar els treballadors que actualment estan en una situació d'ERTO. A més de la fidelitat dels lectors, Èric del Arco apunta que la tornada real a la realitat d'abans "dependrà del ritme del desconfinament".