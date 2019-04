Francesc J. Gómez guanya el 17è premi Gabriel Ferrater

Francesc J. Gómez ha estat proclamat guanyador del 17è premi Gabriel Ferrater de poesia amb el seu primer llibre de poemes, 'Pengeu-ne cada nit als enforcats'. Filòleg nascut a Barcelona el 1971, compagina la feina a l'editorial Barcino amb la docència universitària. "Em dedico tot el dia a la literatura d'una manera o d'una altra -ha dit l'autor-. Tothom pren consciència de la realitat i de la pròpia identitat a partir de materials previs: en el meu cas són les lectures, que em donen consciència del món i de mi mateix". Gómez ha explicat que va començar a escriure durant l'adolescència. "A 26 anys ho vaig deixar córrer per dedicar-me a l'estudi i a la recerca, perquè és molt absorbent i perquè tenia poca confiança en la meva traça", ha dit. Anys després, després de preparar l'antologia d'Ausiàs March 'Per haver d'amor vida', amb Josep Pujol, va tenir la necessitat de tornar a escriure. "Veia que jo també tenia unes idees i uns sentiments que es podien transmetre a través de literatura -ha afegit-. He estat més d'una dècada escrivint aquest llibre, seleccionant i eliminant molts poemes".

Entre els temes del llibre ha destacat "l'ànsia de plenitud insatisfeta per diferents motius: la rutina, les circumstàncies opressives, la insensibilitat, la distracció i la pusil·lanimitat en què vivim". També que la poesia "si no et salva, t'ajuda a fer-ho".

"El guanyador d'aquesta edició és una sorpresa, perquè no és habitual que un primer llibre no sigui un llibre de principiant i que demostri tant d'ofici -ha comentat l'editor Jordi Cornudella-. 'Pengeu-ne cada nit als enforcats' està fet en una llengua molt convincent, estructurat en decasíl·labs, i que és una revisitació de lectures de la gran tradició europea, que arrenca amb la Bíblia, continua amb Virgili, Ovidi i que a través de l'edat mitjana arriba fins a les llengües modernes". Cornudella ha afegit també que, tot i estar impregnat de literatura, no és ni de bon tros un llibre pedant. "La literatura de Gómez és culta però està molt arrelada als fets de vida, en els quals ens podem reconèixer sense matisos ni entrebancs". Els versos de Gómez "t'enfronten a alta literatura però transpiren pura vida", ha conclòs l'editor.

Amb 7.250 euros, el premi Gabriel Ferrater és el guardó més ben dotat en poesia de la literatura catalana, i anteriorment l’han aconseguit, entre d’altres, Yannick Garcia, Dolors Miquel, Eva Baltasar, Miquel Àngel Llauger i Joan Puigdefàbrega.