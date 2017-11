Sergio Ramírez guanya el premi Cervantes

L'escriptor nicaragüenc Sergio Ramírez, autor de novel·les com 'Un baile de máscaras' (1995) i 'Mil y una muertes' (2004), ha sigut guardonat amb el premi Cervantes 2017. El guardó el concedeix anualment el ministeri de Cultura d'Espanya i està dotat amb 125.000 euros.

Novel·lista, periodista, polític i advocat nicaragüenc nascut l'any 1942, Ramírez es va integrar en l'oposició contra la dictadura d'Anastasio Somoza Debayle i el 1977 va liderar el Grup dels Dotze, format per intel·lectuals, empresaris, sacerdots i dirigents civils que van donar suport al Front Sandinista d'Alliberament Nacional (FSLN, en les seves sigles en castellà). Abans i després del triomf de la revolució nicaragüenca, el 19 de juliol del 1979, va formar part de la Junta de Govern de Reconstrucció Nacional, va presidir el Consell Nacional d'Educació i va fundar l'Editorial Nueva Nicaragua (ENN) el 1981.

Més endavant Ramírez va exercir com a vicepresident d'aquest país centroamericà des del 10 de gener del 1985 fins al 25 d'abril del 1990, durant el mandat de Daniel Ortega.

Una obra narrativa i assagística

Paral·lelament a la seva activitat política i periodística, l'escriptor ha donat a conèixer una obra prolífica que inclou llibres de contes com 'Clave de sol' (1992) i 'Perdón y olvido' (2009); novel·les com 'Un baile de máscaras', 'Margarita, está linda la mar' (1998), 'El cielo llora por mí' (2009) i 'Sara' (2015), i també una extensa obra assagística, en la qual destaquen títols com 'La marca del Zorro' (1987) i El viejo arte de mentir' (2004). Les novel·les de Sergio Ramírez estan disponibles al catàleg de l'editorial Alfaguara.

Així mateix, l'autor és president fundador de la trobada literària 'Centroamérica cuenta', que es fa a Nicaragua des del 2012 i que ha reunit més de 500 narradors i periodistes en les seves 5 edicions. Amb la concessió del Cervantes a Ramírez es recompensa per primera vegada un escriptor de Nicaragua.



Un premi amb molt poques dones

El premi Cervantes és, actualment, el de més prestigi de les lletres en llengua castellana, i al llarg dels seus 40 anys d'història ha premiat majoritàriament autors espanyols –un total de 22–, però també 6 mexicans –entre ells, Carlos Fuentes (1987) i Fernando del Paso (2015)–, quatre argentins –com Jorge Luis Borges (1979) i Ernesto Sábato (1984)–, tres xilens –cas de Nicanor Parra (2011)–, tres cubans –entre els quals hi ha Alejo Carpentier (1977)– i el peruà Mario Vargas Llosa (1994). L'últim guanyador ha sigut Eduardo Mendoza, autor de novel·les com 'La ciudad de los prodigios' i 'Sin noticias de Gurb'.

També és un dels premis literaris amb menys dones al palmarès: la primera va ser María Zambrano (1988), seguida de Dulce María Loynaz (1992), Ana María Matute (2010) i Elena Poniatowska (2013).

Els autors catalans que l'han aconseguit –tots, de Barcelona– són Juan Marsé (2008), Ana María Matute (2010) i Juan Goytisolo (2014).