Maria Rovira: “Els contes de Saki m’han fet més feliç”

La humorista Maria Rovira, més coneguda com a Oye Sherman, no deixa de banda l’humor a l’hora de fer una recomanació literària. La seva tria és Cuentos de humor y de horror (Anagrama, 2008), de Saki. “El vaig llegir el 2011 i fa tota la pinta que donaré la tabarra amb aquest llibre fins que em mori”, diu Rovira.

Saki és el pseudònim que utilitzava l’autor britànic Hector Hugh Munro, que va néixer a Birmània i va morir a les trinxeres de la Primera Guerra Mundial. L’antologia de contes que Rovira ha triat mostra el caràcter irònic del britànic, que en els seus textos uneix la tragèdia amb la comèdia per crear un humor que fàcilment podria ser titllat de negre, tètric i irònic. Els aristòcrates de l’època victoriana són els que surten més malparats de la seva sàtira, però per a ell tot podia arribar a ser motiu de riure.

Segons Rovira, els contes recollits en l’obra que recomana són “aguts, macabres, divertits, irònics i curts”. Si de tots ells n’hagués de triar un de sol seria Tobermory, que explica la història d’un gat que parla i diu tot allò que un grup d’aristòcrates han dit els uns dels altres. “Veure la mala llet elegant dirigida als altres és un dels grans plaers de la vida. Llegir i creure’t un gat parlant, també”, diu Oye Sherman amb l’humor que la caracteritza.

Rovira ha llegit altres obres de Saki i explica que és un autor que l’ha fet “elevar moltíssim les expectatives pel gènere del relat breu humorístic”. I afegeix: “També m’ha fet més feliç”. Però el que més li agrada és haver descobert la vida del britànic, de la qual coneix alguns detalls horrorosos i divertits, com el seu llibre. “Va morir abatut per un franctirador alemany quan des del cràter d’un obús va cridar « Put that damned cigarette out ». Tant de bo hagués escrit una autobiografia”, conclou.