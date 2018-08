Natxo Tarrés: “És un cant a ser autèntics amb nosaltres mateixos”

A Natxo Tarrés (Barcelona, 1974) li interessen les històries constructives i inspiradores. “Tots passem per moments en què és necessari qüestionar-s’ho tot”, diu el vocalista del grup Gossos, que al maig va celebrar els 25 anys de la seva creació. Tarrés recomana, per aquest motiu, El momento de Gloria (Círculo Rojo, 2018), la primera novel·la de Verónica Soto. Després d’haver treballat en mitjans com TVE, RAC1 o El Periódico, la periodista barcelonina va deixar la redacció i els afers externs per comunicar allò que ens passa per dins: “De manera molt senzilla i transparent cus una història molt pròxima i, de segur, útil per a molta gent”, diu Tarrés.

Per al músic, la novel·la de Verónica Soto “és un cant a ser autèntics amb nosaltres mateixos, a allò que som i que massa sovint oblidem”. El llibre basa la seva trama en el personatge de la Gloria, una dona que té tot el que sempre havia somiat -viu en parella, té un fill i gaudeix d’una feina estable- però que sent alguna cosa dins seu que li diu que no està sent autèntica, que està perduda. Aquest buit la portarà a viatjar uns dies sola a Menorca per buscar-se a si mateixa i reconèixer la seva verdadera identitat. Natxo Tarrés diu que, en aquests moments de dubte i nous replantejaments, “sovint hem de fer el viatge sols”. És per això que recomana El momento de Gloria, perquè tracta “un tema molt universal i, alhora, molt actual”, a partir d’un personatge molt pròxim, que, segons diu, “podria ser qualsevol de nosaltres”.

Tarrés recomana aquest viatge intern a la recerca de l’autenticitat a tots els lectors que “en lloc d’evadir-se busquen espai de connexió”. “És necessari escoltar aquesta veu interior que busca espai a la nostra vida i que massa sovint oblidem en detriment del que toca o del que se suposa que hem de ser”, conclou.