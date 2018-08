Àngels Gonyalons: “Ser una persona bona és cosa de gent lluitadora”

Hi ha lectures que s’aferren a la memòria i no en desapareixen encara que passi el temps. Així va viure l’actriu Àngels Gonyalons la descoberta del llibre Historia de un alemán, de Sebastian Haffner, amb el qual va topar una dècada enrere. “Me’l va passar una amiga i em va fascinar. El vaig llegir de gran i de tant en tant hi torno”, assenyala l’actriu. En aquest relat autobiogràfic, Haffner (pseudònim de Raimund Pretzel, que va adoptar un nom fals per evitar represàlies del règim nazi arran de les seves obres) narra la seva joventut, en què era favorable a l’exaltació nacionalista, fins que la seva perspectiva canvia i passa a combatre el règim totalitari de Hitler. “És molt interessant veure l’evolució d’aquest protagonista, que es va fer periodista i se’n va anar a viure a Anglaterra”, diu Gonyalons, que destaca que l’autor “va ser testimoni de les dues Guerres Mundials i va participar en el moviment nazi fins que va veure realment què significava i va decidir que ell no volia anar cap allà”.

Un dels elements d’aquesta obra que més va captivar l’actriu és que relata fets reals i que mostra, en primera persona, la valentia d’algú durant moments convulsos. “El llibre plasma l’esforç que suposa voler veure-hi clar i distanciar-nos de tots els inputs que rebem. Reflecteix com podem ser fàcilment manipulats i que el més fàcil, còmode i afavoridor és no anar en contra de la majoria”, subratlla Gonyalons. De fet, Historia de un alemán està farcida de les reflexions de l’escriptor, que a través del text busca entendre què va fer possible el triomf de Hitler a la societat alemanya. Haffner va escriure el llibre el 1939, però no es va publicar fins al 2000, un any després de la seva mort. “Al final transmet la idea que tenir consciència i valors no sempre és còmode, i que ser una persona bona és cosa de gent lluitadora i intel·ligent”, ressalta Gonyalons.