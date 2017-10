Víctor García Tur guanya el premi Casero de novel·la curta

'Els romanents', tercer llibre de Víctor García Tur, s'ha emportat el 37è premi Just Manuel Casero, convocat per la Llibreria 22 de Girona i dotat amb 2.200 euros, amb una novel·la curta que relliga el relat de la rebel·lió d'un adolescent amb diverses heretgies de l'Edat Mitjana. Les dèries del noi, cada cop més estrambòtiques i radicals, són comparades amb revoltes medievals com ara el mil·lenarisme.

Nascut a Barcelona el 1981, García Tur va debutar amb el recull de contes 'Twistanschaaung', premi Documenta 2009, i el 2016 va publicar 'Els ocells' –premi Marian Vayreda–, que partia d’una revisió de la pel·lícula homònima de Hitchcock: en comptes d’atacar la gent, els ocells del llibre desapareixien d’una part de la comarca imaginària de les Moles.

Un finalista bernhardià

El jurat del Casero, integrat per Mita Casacuberta, Josep M. Fonalleras, Imma Merino, Vicenç Pagès, Eva Vázquez i Jordi Gispert, ha triat 'Els romanents' entre les 33 obres que s’han presentat al premi gironí. El llibre finalista ha sigut 'Lliçó d’anatomia', de Carles Lapuente, que rebrà 600 euros. Es tracta d’un “llarg soliloqui d’un escriptor sofisticat i culte, però al mateix temps rondinaire i maniàtic, que aspira a ser literalment Thomas Bernhard –explica el jurat–. Subjugant i desconcertant alhora, la novel·la no fa sinó mostrar en viu els conflictes d’identitat, els dubtes i les giragonses que condueixen a la construcció d’una vida pròpia”.

Al llarg de gairebé quatre dècades de trajectòria, el premi Casero ha reconegut autors com Miquel Fañanàs (1982), Dolors Garcia i Cornellà (1985), Lluís Muntada (1988), Joan Daniel Bezsonoff (2003), Mònica Batet (2005), Muriel Villanueva (2011), Mar Bosch (2012) i Oriol Ponsatí-Murlà (2013). L’últim guanyador ha sigut Jaume Puig amb 'El veler magenta'.