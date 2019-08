Carlos Zanón: “Updike és el novel·lista de qui més llibres he llegit"

El poeta i escriptor Carlos Zanón recomana Corre, Conejo (1960), del novel·lista nord-americà John Updike. “No sé si és el llibre que més m’agrada d’ell perquè em temo que m’agraden tots”, diu Zanón sobre l’obra d’Updike, un dels millors cronistes de la societat nord-americana del segle XX. Corre, Conejo explica la història de Harry Conejo Angstrom, un home de classe mitjana amb família i feina estable que un bon dia decideix deixar-ho tot per anar a buscar alguna cosa que no sap dir què és. Les peripècies i els dubtes existencials d’Angstrom conformen la trama d’aquesta novel·la, que fa una crítica del Somni Americà i de la societat nord-americana de la postguerra. Updike va escriure quatre novel·les més en què relata i amplia les vivències d’Angstrom, i conformen una sèrie que Zanón ha llegit al complet. “Les recomano amb els ulls tancats”, afirma el poeta i escriptor. L’única novel·la d’Updike que no li agrada és Brasil (Tusquets, 1994).

Zanón va llegir Corre, Conejo amb 24 o 25 anys. “Updike és el novel·lista de qui més llibres he llegit, és el meu autor preferit i crec que Corre, Conejo va ser el primer d’ell que vaig llegir”, recorda. “T’enamores d’un llibre com d’una persona. El primer moment és sempre important pel que té de revelació”. A més, considera que és una bona porta d’entrada per a nous lectors.

Fins i tot literàriament, creu que el text l’ha influenciat molt. “Malauradament pel que fa a la tècnica no he pogut fer res que s’hi assembli, però crec que pel que fa a la mirada sobre els personatges, a no jutjar-los mai, amb una benevolència i tendresa de déu bo com a narrador, sense moralina però també sense càstig, sí. El punt de vista sagrat i amoral del novel·lista”, confessa Zanón.