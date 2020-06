Tornen els vampirs de 'Crepuscle'

Han passat quinze anys des de la publicació de la primera novel·la de Crepuscle, de la nord-americana Stephenie Meyer, i dotze des de la darrera, A trenc d’alba. Entremig, Lluna nova i Eclipsi completen la saga que ha venut més de 160 milions d’exemplars a tot el món, i gairebé 60.000 en català. Aquest 2020 ha estat l’any escollit per Meyer per donar a conèixer una cinquena novel·la de la saga, Sol de mitjanit, que Fanbooks publicarà en català el 9 de setembre.

La novel·la narra la història des del punt de vista del vampir Edward Cullen, un dels protagonistes principals de la saga. A través dels seus ulls, la història fa un gir nou i inquietant. Conèixer la bonica i misteriosa Bella és el més intrigant i desconcertant que ha experimentat en la seva llarga vida com a vampir. A mesura que sabem detalls més fascinants sobre el passat de l’Edward i la complexitat dels seus pensaments interns, entenem per què aquesta és la seva lluita definitiva. Com és possible que s’enamori de la Bella tot i sabent que està posant la seva vida en perill?

Patrizia Campana, directora editorial de l’àrea infantil i juvenil de Grup 62, afirma: "Crepuscle és un dels més grans fenòmens editorials de tots els temps, el que més ha contribuït a la difusió del terme crossover per identificar els llibres juvenils capaços d’atraure també el lector adult. Des de Fanbooks estem orgullosos de poder oferir aquesta nova entrega de la saga al públic català".