Neus Ballbé: “Tammet eixampla la comprensió del món”

L’actriu Neus Ballbé, que interpreta el personatge de la Pati Pla al Club Super3, sempre ha estat molt interessada per la neurociència i el funcionament del cervell. És per això que recomana l’últim assaig que ha llegit sobre el tema: La consquista del cerebro, del matemàtic anglès Daniel Tammet. El llibre parla sobre el funcionament de la ment de les persones que pateixen la síndrome del savi, els savants, com el mateix Tammet. “Està explicat des de dins”, assenyala Ballbé, que considera que això “fa el llibre molt interessant”.

Els savants es caracteritzen per tenir una memòria i una capacitat de càlcul espectaculars i unes habilitats artístiques innates. A aquestes aptituds, Tammet hi suma un gran do de llengües, i això li ha permès escriure un conjunt d’obres biogràfiques en què reflexiona sobre el funcionament del seu cervell, un dels més espectaculars del món. El llibre que recomana Ballbé és un assaig en què l’autor amplia la seva biografia i la complementa amb estudis de neurociència. A més, també convida el lector a reflexionar sobre les capacitats del seu propi cervell i l’anima a anar més enllà.

A l’actriu, l’interès per conèixer les ments li neix de la voluntat d’“entendre el món des de tots els punts de vista”. “Del cervell dels savants se’n sap poca cosa, i això em va generar curiositat”, explica. A més, considera que el llibre de Tammet, que està escrit amb un llenguatge senzill, és una bona porta d’entrada a aquest univers tan desconegut.

Ballbé explica que la lectura d’aquesta obra li ha “eixamplat el canal de comprensió del món”. I, segons ella, en una societat com l’actual, en què “anem una mica secs d’empatia”, és important tenir una “visió del cervell i de la percepció una mica més oberta”.