Jaume Buixó: “Steve Toltz té idees que m’hauria agradat tenir a mi”

Aprofitant que no hi ha nous capítols de Polònia, Jaume Buixó recupera llibres pendents. “A l’estiu puc llegir de tot, però normalment l’aprofito per afrontar lectures més denses, perquè tinc més temps i estic més relaxat que la resta de l’any. Una gran lectura d’estiu va ser Incerta glòria, de Joan Sales. M’impressiona la brillantor amb què descriu el dia a dia a Barcelona durant la Guerra Civil”, afirma el guionista.

“Ara estic llegint Canadà, de Richard Ford, la història de com els canvia la vida a un nen i una nena quan els seus pares decideixen resoldre els seus problemes econòmics atracant un banc”. També destaca la primera edició en català de La princesa promesa, de William Goldman, “la millor aventura per llegir als vostres fills i filles una tarda de pluja”, i Oona i Salinger, de Frédéric Beigbeder, la tempestuosa història d’amor entre J.D. Salinger i Oona O’neill, que s’acabaria casant amb Charles Chaplin. “I dues petites joies: Més o menys jo, de Miquel Duran, ple de talent i de frases inoblidables, i Permagel, d’Eva Baltasar, amb una veu protagonista tan potent com poètica”, diu.

Però el seu llibre de capçalera, que recomana a “qui tingui ganes de descobrir un tresor poc conegut”, és Una part del tot, de Steve Toltz (La Campana / Ediciones B). L’autor va començar a escriure el llibre el 2002 a Barcelona quan feia de professor particular d’anglès i el 2008 es va convertir en revelació literària i finalista del Booker. El llibre explica les increïbles aventures d’un nen australià que es va fent gran mentre descriu la seva relació amb el pare, l’oncle (un criminal australià de renom) i els avis. “El llibre és una obra mestra, una història original, emocionant i divertida, plena d’idees que a mi m’hauria agradat tenir. Un llibre del qual marcareu moltes pàgines i subratllareu molts fragments. I el millor és que, si un cop marcats, li traguéssiu tots aquests fragments, el llibre seguiria valent la pena”.