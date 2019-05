Siri Hustvedt guanya el premi Princesa d'Astúries 2019

La Fundació Princesa d'Astúries acaba d'anunciar la guanyadora en la categoria de literatura, l'escriptora nord-americana Siri Hustvedt, autora de novel·les com 'Allò que vaig estimar' (Edicions 62/ Anagrama) i assajos com 'La mujer temblorosa' (Anagrama) i 'La dona que mira els homes que miren les dones' (Edicions 62 / Seix Barral). El guardó està dotat amb 50.000 euros.

"Als homes no se’ls castiga per tenir grans conviccions. Ni tampoc si són capaços d’elaborar un discurs impecable o de saber moltes coses. Una dona intel·lectual ha d’estar preparada: se l’atacarà i castigarà", deia l'autora el 2017, durant la seva última visita a Barcelona. Nascuda el 1955 a Minnesotta, Hustvedt va debutar com a poeta el 1983 amb 'Reading to you', i va haver de passar una dècada perquè publiqués la seva primera novel·la, 'Els ulls embenats' (1992), disponible des de l'any passat en català, traduïda per Ferran Ràfols. Després de 'The enchantment of Lily Dahl' (1996) i l'assaig 'Yonder' (1998), Hustvedt va publicar un dels seus llibres més celebrats, la novel·la 'Allò que vaig estimar', publicada en anglès el 2003 i en català i castellà cinc anys després.

Des de llavors, la trajectòria de l'autora nord-americana s'ha consolidat amb altres novel·les, com 'L'estiu sense homes' (Empúries / Anagrama, 2011), 'El món resplendent' (2014) i la recent 'Records del futur' (2019). També amb assajos com 'Vivir, pensar, mirar' (Anagrama, 2013) i 'La dona que mira els homes que miren les dones' (2017).