Selena Soro guanya el premi Carlemany amb el debut 'Misteris de la boira'

L'escriptora i periodista Selena Soro (Barcelona, 1991) ha sigut guardonada aquest dimecres amb el 9è premi Carlemany per al foment de la lectura. Soro, que és col·laboradora de l'ARA, s'ha endut el guardó amb el seu debut literari, Misteris de la boira, una novel·la fantàstica sobre l'aventura d'una jove que viu en un poble remot d'un món en què està prohibit estimar. El llibre el publicarà l'editorial Columna al maig.

Misteris de la boira segueix el periple de la Gala, una adolescent que s'enfronta a un dilema moral quan el govern l'atrapa i li fa una oferta perillosa però molt difícil de rebutjar. "És una història sobre l'amor universal. Com a filla de dues mares, sempre trobava a faltar gais o lesbianes en els llibres que tant m’agradaven. Així que quan em vaig posar a escriure la meva història vaig decidir que crearia un món en què estava prohibit estimar. Res millor per posar en valor alguna cosa que prendre-la a tothom", explica Soro.

"Escric per provocar emocions"

Amb autors de referència com J.K. Rowling, Philip Pullman i Michael Ende, Soro se serveix del gènere fantàstic per narrar el viatge de descoberta i autoconeixement de la protagonista en un món habitat per corbs inquietants i àguiles amb ànimes guerreres. "És per la veu de tots aquests autors que un bon dia vaig començar a sentir dins meu la veu d'una història. Escric per provocar emocions, i això m'ho dona la fantasia", subratlla Soro, que defensa que la fantasia és el gènere que la fa més feliç.

A Misteris de la boira, Soro imagina un univers en el qual la natura té un rol fonamental i les emocions de les persones són sotmeses als designis dels governants. "Parla de temes complicats, com el control dels sentiments, la repressió, el valor de la família –sigui o no de sang– i la importància dels records en la construcció de la identitat", destaca l'escriptora, que celebra que el jurat d'adolescents que forma el premi Carlemany "no s'hagi espantat" davant la complexitat d'algunes qüestions de la novel·la.

El guanyador del premi Carlemany el decideixen estudiants andorrans d'entre 14 i 16 anys, que trien l’obra guanyadora entre els tres finalistes que un comitè els proposa. En anteriors edicions l'han obtingut escriptors com Francesc Puigpelat (2019), Jordi Ortiz (2015), Verónica Sánchez (2014) i Salvador Macip (2012).