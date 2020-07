El sector del llibre i el Gremi de Floristes confien poder celebrar el Sant Jordi d'estiu

El proper 23 de juliol representa, tant per al món del llibre com per als floristes, l'oportunitat de recuperar part de les pèrdues derivades de l'absència de la celebració anual de Sant Jordi, ajornada degut a la pandèmia de coronavirus. Tres mesos després de la diada, el Dia del Llibre i de la Rosa ha de ser "una festa descentralitzada" i "sense aglomeracions" que s'acosta amb més dubtes dels previstos, tenint en compte els brots recents -i en augment- de covid-19 i la cancel·lació de la celebració al Segrià i a ciutats com Reus, a més del rebuig de llibreries de localitats com Figueres a la festa perquè "no és viable, ètica ni segura".

"Des de la Cambra del Llibre i des del Gremi de Floristes hem volgut que aquesta fos una festa segura i evitant aglomeracions. Aquest dia no serà un Sant Jordi, encara que s'hi assembli perquè hi haurà parades de llibres i roses al carrer, i també autors signant", ha explicat Patrici Tixis, president de la Cambra del Llibre de Catalunya. "La incertesa fa que cada moment haguem de ser flexibles i estar pendents de la situació -ha continuat-. Ara per ara la festa és segura per als autors, venedors i lectors".

Els llibreters de tot Catalunya podran posar parada al davant del seu establiment. I en funció de cada localitat hi haurà un lloc on es pugui celebrar el Dia del Llibre i de la Rosa de forma generalitzada. "A Barcelona hi haurà les parades al tram central del Passeig de Gràcia, un espai tancat i perimetrat, amb control d'accés, que ocuparà des de plaça Catalunya fins al carrer València", ha afegit Tixis.

"Devem la festa als nostres clients"

"Si és necessari, la festa es farà amb cita prèvia -ha dit Maria Carme Ferrer-. Es una oportunitat única, no podem deixar-la passar. Devem la festa als nostres clients, que volen aquesta festa i ens han donat molt de suport durant el confinament i quan vam poder tornar a sortir de casa. Estem sent molt estrictes amb els protocols. A Barcelona la signatura de llibres serà amb cita prèvia. En ciutats més petites hi haurà una cua amb distància entre cada lector. Hi ha hagut llocs que m'han dit que ens estem passant i tot". Les signatures es faran en llocs separats dels punts de venda. Cada hora, els autors es mouran per alguns dels escenaris on se celebri sant Jordi, per evitar aglomeracions en punts concrets.

Des del Gremi de Floristes, el seu president, Joan Guillén ha apel·lat a la "consciència i la seguretat", a la "professionalitat" dels venedors del dia 23 de juliol i ha defensat "el comerç de proximitat, valor que Catalunya no pot perdre". La idea que els floristes han pensat que, a més de continuar donant protagonisme a la rosa vermella -símbol de la diada- sumant-hi la rosa blanca. "És el dol que no hem tingut, l'esperança, el color de la roba dels sanitaris i les ganes de futur", ha dit Guillén. Tant la venda de llibres com de roses es farà des dels sectors professionals.

Els escenaris previstos

Marià Marín, secretari tècnic del Gremi de Llibreters, ha recordat que es treballa amb "tres escenaris" de celebració del Dia del Llibre i de la Rosa. Hi ha un escenari "de màxims, molt similar al de la represa després de l'última fase del confinament: mascareta, distància i higiene" fins a un de "més restringit", similar a la situació actual a l'Hospitalet del Llobregat i el Segrià. "Sigui més gran o petit, es farà -ha dit Patrici Tixis-. Cada municipi pot decidir com ho celebra i si ho fa". Si a Barcelona no hi pogués haver "parades al passeig de Gràcia, queden les llibreries", ha afegit el president de la Cambra del Llibre. El 23 de juliol s'aplicarà un 10% de descompte al preu dels llibres, com si fos un Sant Jordi normal.

En tots els casos hi haurà uns quants detalls afegits: els espais acordats per la celebració estaran delimitats amb punts d'accés i de sortida per tal d'evitar aglomeracions, hi haurà carrils de sentit contrari per a la circulació dels assistents i personal format de control d'accessos, sortides, fluxos, aforaments i distància de seguretat.

"Per a una ciutat com Barcelona, en què el món del llibre i de la cultura és tan important, una festa com aquesta és imprescindible, i des de les institucions públiques hem de facilitar-la tant com ens sigui possible", ha explicat el tinent d'alcaldia Joan Subirats, en nom de l'Ajuntament, abans de recordar les mesures excepcionals de suport a la cultura, que sumen "dos milions d'euros".

Mariàngela Vilallonga, consellera de Cultura, ha explicat que des del departament s'han fet "catorze plans de desconfinament per al sector cultural". Un d'ells es correspon amb la festa del 23 de juliol. "La voluntat de represa per part de la Generalitat és evident, però la pandèmia no s'ha acabat: ens trobem en plena gestió de la incertesa que representa ara mateix la nostra vida quotidiana", ha afegit.