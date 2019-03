Raig Verd publicarà 'Qui tem la mort' de Nnedi Okorafor

L'editorial Raig Verd publicarà aquesta primavera la novel·la 'Qui tem la mort', de l'escriptora americana Nnedi Okorafor, traduïda per Blanca Busquets. El títol original, 'Who fears death', es va publicar el 2014 i va tenir tant d'èxit que ha venut els drets de traducció a 18 llengües. Es tracta de la història que George R. R. Martin -l'escriptor de 'Joc de torns'- va anunciar fa dos anys que adaptaria a la televisió en forma de sèrie a la plataforma HBO. Okorafor va guanyar el premi World Fantasy 2011 i ha estat nominada al Nebula, un dels reconeixements de novel·la fantàstica i ciència-ficció més importants del món.

L'escriptora explica una història impactant que parla de conflictes actuals com el genocidi o l'ablació però que se situa en un món futur on la natura, la tradició, la màgia i la cultura africana s'entrellacen de manera sublim. 'Qui tem la mort' se situa en una Àfrica postapocalíptica on la guerra entre dos pobles raja la terra amb sang. Després d'anys d'esclavitzar la tribu dels okeke, els nuru han decidit seguir les indicacions del Gran Llibre i exterminar-los a tots. Una dona okeke, supervivent d'una terrible violació per part d'un general nuru, deambula pel desert esperant la mort. En lloc de morir, dona a llum un nadó amb la pell i el cabell del color de la sorra.

Amb la certesa que la seva filla és especial, li posa el nom d'Onyesonwu, que significa 'qui tem la mort'. Criada sota la tutela d'un tradicional i misteriós xaman, l'Onyesonwu descobreix que l'espera un destí màgic i això l'empeny a començar una aventura en què trobarà perills inimaginables. L'Onyesonwu emprendrà un viatge en què haurà de lluitar contra la natura, la tradició, la història, l'amor i la seva cultura, i en què aprendrà per què la seva mare li va posar aquest nom.