Quins són els candidats més ben posicionats al premi Nobel de literatura 2020?

L'expectació anual per l'anunci del premi Nobel de literatura, que es farà aquest dijous a la una del migdia, fa que des de dies abans les cases d'apostes es converteixin en baròmetre del possible guanyador. Fa anys que Haruki Murakami, autor de Tòquio blues i 1Q84, apareix entre els favorits –sense èxit– i enguany el japonès ha reculat fins a la tercera posició dels noms amb més possibilitats d'obtenir el guardó a Ladbrokes, un dels portals de referència.

Segons la casa d'apostes britànica, les dues autores més ben valorades per guanyar el Nobel de literatura són la veterana escriptora antillesa Maryse Condé i la russa Liudmila Ulítskaia. Just després de Murakami, de qui acaba d'arribar Quan la música ho és tot, un llibre de converses sobre música clàssica escrit a quatre mans amb el director d'orquestra Seiji Ozawa, hi ha la canadenca Margaret Atwood i el kenià Ngugi wa Thiong'o.

Marías, l'únic espanyol ben posicionat

A les primeres deu posicions de Ladbrokes hi ha també el poeta coreà Ko Un, la poeta i assagista canadenca Anne Carson –que aquest 2020 ha rebut el premi Princesa d'Astúries de les Lletres– i l'autor madrileny Javier Marías. Entre els noms que apareixen per primera vegada a la llista de Labdrokes hi ha l'escriptora ruandesa Scholastique Mukasonga, el novel·lista i memorialista noruec Karl Ove Knausgard i el poeta jamaicà Linton Kwesi Johnson.

Els guanyadors dels últims cinc premis Nobel de literatura han sigut la bielorussa Svetlana Aleksiévitx, el cantautor nord-americà Bob Dylan, el novel·lista d'origen japonès –però d'expressió anglesa– Kazuo Ishiguro, la polonesa Olga Tokarczuk i l'austríac Peter Handke.