L'any 2019 ha estat el millor de la història d'Ara Llibres. El director dels tres segells editorials de la cooperativa Som –Ara Llibres, Amsterdam i La Casa dels Clàssics–, Joan Carles Girbés, comentava aquest dimecres que el projecte "ha assolit el lideratge" amb llibres més venuts el Sant Jordi passat, a l'estiu i per Nadal gràcies a Contes des de la presó, d'Oriol Junqueras, Ho tornarem a fer, de Jordi Cuixart i Tota la veritat, un assaig sobre el procés d'independència escrit pels periodistes Ferran Casas, Gerard Pruna, Marc Martínez Amat, Neus Tomàs, Odei A. Etxearte i Roger Mateos.

"El 2017 us anunciàvem que part del pla de reestructuració d'Ara Llibres implicava reduir les novetats per intentar fer-ho millor –diu Girbés–. Hem passat de 62 a 37 títols anuals, i no volem tornar a superar les 40 novetats. Ens hem trobat que publicant menys hem duplicat la facturació".

Els segells de Som han reforçat l'equip editorial amb la periodista Laura Rosel com a directora d'Ara Llibres, tal com es va anunciar, i amb la incorporació de Maia Conesa com a editora d'Ara Llibres i d'Amsterdam. Conesa fa més de quinze anys que treballa en el món editorial i, entre altres coses, ha estat responsable de comunicació de Club Editor i de l'editorial Maeva a Barcelona. Conesa se sumarà a Miquel Adam en el departament editorial d'Ara Llibres i Amsterdam. L'equip creatiu es completa amb l'editor de taula Eduard Hurtado.

Objectiu: anar més enllà dels llibres del Procés

En roda de premsa, Rosel ha explicat que a Ara Llibres no es volen "quedar només amb títols sobre el Procés" sinó "anar més enllà". Tot i això, ha posat la proposta de l'exitós llibre coral Tota la veritat com un exemple a seguir. "Un dels nostres objectius és aspirar a un catàleg que sigui líder de vendes del mercat cada any, i començarem per Sant Jordi", ha dit.

Ha defensat que s'ha de continuar amb la tendència de publicar menys títols i més aprofundits, i això significa "cuidar millor els autors, aprofundir en els temes i tractar-los molt a fons". Ha dit que un bon exemple d'aquesta nova línia és Tota la veritat. En aquest context, ha apostat per diversificar els temes d'Ara Llibres. "Som conscients que el Procés és una trituradora de temes, de títols i de rànquings, però no ens volem quedar només amb títols del Procés sinó que hem d'anar més enllà, perquè passen més coses".

Les novetats del primer trimestre

Pel que fa a les novetats d'Ara Llibres, Dolors Bassa estableix a Carregades de raons un diàleg des de la presó amb la seva germana, Montse Bassa, prologat per Carme Forcadell. L'exdiputada Mireia Boya Busquet escriu un llibre amb pròleg de Marta Rovira i epíleg de Tamara Carrasco. Carola Rackete publica És hora d'actuar amb pròleg de Pep Guardiola, i la corresponsal de TV3 Txell Feixas Torras, un assaig sobre el patriarcat al Líban.

L'escriptor Raül Garrigasait s'incorpora també al catàleg amb el llibre Els fundadors, que descriu un moment clau de la història de Catalunya, quan Francesc Cambó, Joan Estelrich i Carles Riba van unir els seus talents per fundar un projecte cultural ple d'ambició decidits a impulsar la cultura catalana.

Jordi Borràs publicarà per Sant Jordi La força de la gent, que recull les imatges de la mobilització ciutadana després de la sentència del Tribunal Suprem. El llibre l'acompanyen textos literaris de vuit autors de la literatura catalana. Oriol Junqueras comparteix els seus coneixements culturals amb el llibre Parlant amb tu d'amor i llibertat i Jordi Cuixart analitza la sentència que l'ha condemnat a nou anys de presó a Ho tornarem a fer.

Pel que a la ficció, dins d'Amsterdam Natza Farré s'estrena en la narrativa amb un àlbum il·lustrat per Gala Pont i adreçat a tota la família. Una de les grans novetats és el llibre del cantant Albert Pla, Espanya en guerra. Sergi Pons Codina presenta Mal bon pare, un llibre sobre la paternitat i la crisi dels 40 en algú que es resisteix a madurar. I Núria Cadenes publica la novel·la documental Guillem, que recorda l'assassinat de Guillem Agulló i alerta de l'auge de l'extrema dreta.