Polèmica per la publicació "il·legal" dels dietaris de Stefan Zweig

L'escriptor austríac Stefan Zweig és molt conegut entre els lectors catalans gràcies a la feina de recuperació de la seva obra per part de Quaderns Crema i Acantilado. Va ser Jaume Vallcorba qui va apostar pel novel·lista, assagista i memorialista fa més de dues dècades, publicant-ne títols tan emblemàtics com El món d'ahir, Novel·la d'escacs, Moments estel·lars de la humanitat i Carta d'una desconeguda. El projecte de publicació de la prolífica obra de Zweig, que inclou més de 40 títols, ha continuat al llarg de tot aquest temps: el 2020 Quaderns Crema en va publicar Una boda a Lió –en català i castellà–; Acantilado, l'obra de teatre Jeremías i els articles d'Encuentros con libros.

Aquest desembre l'editorial dirigida per Sandra Ollo anunciava l'últim gran projecte pendent de publicació en relació a Zweig, els dietaris. El projecte recorre, amb intermitències, els 30 últims anys de la vida de l'autor austríac, i ha de veure la llum en un volum al mes de juny: en català a Quaderns Crema i en castellà a Acantilado. Fa tot just una setmana, l'editorial madrilenya Ediciones 98 ha posat en circulació un volum de 160 pàgines de dietaris de Zweig, que comprèn les anotacions fetes entre el 1931 i el 1940. L'editora Sandra Ollo ha fet arribar una carta als llibreters en què els explica que el llibre d'Ediciones 98 és "una infracció greu dels drets d'autor". "És un obstacle per a la correcta implementació de la nostra edició, legítima i en versió íntegra, que tenim previst publicar el juny", diu Ollo.

Una exclusivitat vulnerada

Ollo recorda que l'obra de Zweig entra en domini públic l'1 de gener del 2023. L'editor del volum d'Ediciones 98, Jesús Blázquez, ha explicat a El País que s'acull "a la llei anglesa, que estableix un període de la propietat intel·lectual de 70 anys després de la mort de l'autor". Segons Blázquez, aquest període és vàlid per a Zweig, que va "obtenir la nacionalitat britànica uns anys abans del suïcidi al Brasil". Zweig va morir el 22 de febrer del 1942.

Acantilado, per la seva banda, recorda que "l'última renovació del contracte amb els agents de Zweig va ser el juny del 2018", on s'especificava "l'exclusivitat de la publicació en castellà" fins al 31 de desembre del 2022. "Si aquesta edició il·legal encara és a llibreries és perquè no s'ha esgotat el termini que vam establir en el requeriment que vam enviar a l'editorial", continuen. Amenacen amb portar Ediciones 98 als tribunals si l'edició no es retira immediatament.