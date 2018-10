Ana Penyas, primera dona a guanyar el Premio Nacional de còmic

L'autora valenciana Ana Penyas (1987) ha guanyat aquest dimarts el Premio Nacional de còmic 2018 per l'obra 'Estamos todas bien', que concedeix el ministeri de Cultura i que comporta una dotació econòmica de 20.000 euros. Penyas és la primera dona que obté aquest guardó des de la seva creació, el 2007. "No em puc sorprendre més, és molt fort", ha comentat l'autora, que ha sigut crítica amb el fet de ser la primera dona a rebre el guardó: "Que l'hagin concedit per primera vegada a una dona sona al moment en què ens trobem. Sembla que el 2018 és l'any de les dones en totes les institucions".

El jurat ha escollit aquesta obra perquè "rescata, a partir d'una història familiar, la veu d'una generació silenciada". També n'ha valorat "la innovació i la frescor de la posada en escena gràfica, a més de l'habilitat per integrar recursos del còmic i d'altres mitjans". A banda d''Estamos todas bien', Penyas també ha publicat 'Mexique' (Libros del Zorro Rojo), un relat sobre els 456 nens republicans que van embarcar des de Bordeus fins a Mèxic el 1937, i 'En Transición' (Barlin Libros), un àlbum sobre la Transició que s'allunya de la mirada més oficial.



'Estamos todas bien' suposa, segons l'autora, "posar el focus en les dones d'una generació en concret que ha estat molt afectada pel franquisme, en les dones que han viscut dins les cases cuidant els altres i fent aquesta feina invisible". Penyas ha recordat que aquest oblit segueix estant present en la generació actual, on "la gent gran es valora poc i les dones grans encara menys, i això tenint en compte que tenim una població envellida: és una realitat oblidada". A més a més ha reconegut que, amb aquest guardó nota la "pressió", ja que es tracta de la seva 'opera prima', tot i que també ha afirmat que li aporta "tranquil·litat" perquè amb els 20.000 euros del premi es podrà permetre dir que "no" a alguns projectes per així "tenir més temps".