Paolo Giordano publica un assaig sobre el coronavirus

"Des que va començar el contagi, he tingut la persistent necessitat d'escriure, escriure i escriure. Sentia que era d'una importància vital poder explicar en termes racionals el que està passant: la gent està espantada sobretot perquè és difícil d'entendre i perquè la informació està sent desconcertant i contradictòria. Encara que també és veritat que sobretot he necessitat escriure per a mi mateix, per poder donar sentit i forma a la realitat". Així s'explica l'escriptor Paolo Giordano a l'inici d'En tiempos de contagio, un text assagístic i biogràfic que acaba d'escriure en plena pandèmia de coronavirus i que a Itàlia, el seu país, ja ha causat més de 6.000 morts.

Giordano, llicenciat en física teòrica, va aconseguir amb la seva primera novel·la, La solitud dels nombres primers (Edicions 62 / Salamandra, 2009), un dels grans èxits editorials de la dècada. Després de publicar novel·les com El cos humà (2013), Negre i plata (2015) i Conquistar el cielo (2019), Giordano ha aparcat la ficció temporalment en aquest text que Salamandra comercialitzarà a partir del 23 de març a través d'e-book, a partir del 26 en audiollibre i en paper a partir del 16 d'abril.

"No tinc por d'emmalaltir. I de què tinc por, doncs? De tot allò que el contagi pot canviar. De descobrir que l'arquitectura de la civilització que conec és un castell de cartes. Que tot caigui, però també del contrari: que la por passi en va, sense canviar res".