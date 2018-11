Nicolas Mathieu guanya el premi Goncourt 2018

L'escriptor francès Nicolas Mathieu, nascut el 1978 a Épinal, ha rebut aquest dimecres el prestigiós premi Goncourt per la novel·la 'Leurs enfants après eux' ['Els seus fills'], sobre els somnis de joventut d'un grup d'adolescents al llarg de quatre estius a la dècada dels 90.

Reunit com cada any al restaurant Drouant de París, el jurat del Goncourt ha reconegut el segon llibre d'aquest autor jove, poc conegut del gran públic, que va debutar el 2014 amb 'Aux animaux la guerre', encara inèdita en català i castellà. "Mathieu s'inclou en la tradició del premi Goncourt, per ser un escriptor nou i jove i haver escrit un llibre social, contemporani, que parla de la joventut francesa, fet que no és gaire habitual a França", va dir després de l'anunci el president del jurat, l'escriptor Bernard Pivot.

El Goncourt és un dels premis literaris més veterans de França: des que el va guanyar per primera vegada John-Antoine Nau el 1903, s'ha lliurat anualment, i entre els guanyadors de les dues últimes dècades destaquen autors com Pascal Quignard, Mathias Énard, Jean Echenoz, Jonathan Littell, Michel Houellebecq, Marie NDiaye, Leïla Slimani i Éric Vuillard.

El jurat del Premi Renaudot ha anunciat avui també el guanyador, l'escriptora Valérie Manteau per la seva novel·la 'Le sillon', en què explica la història d'una dona que viatja a Istanbul trobar al seu amant.