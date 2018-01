El premi Nadal distingeix un entranyable retrat familiar d’Alejandro Palomas

"Una família. 24 hores. Un casament. Tot va bé. Una trucada. Tot va malament. Comença la vida". Així ha descrit Alejandro Palomas (Barcelona – 1967) 'Un amor', la novel·la amb la qual ha obtingut aquest dissabte el 74è premi Nadal. L'escriptor ha dit que es tracta d'una obra " sobre la vida, amb una música i un color molt especial".

A 'Un amor', Palomas rescata els personatges de dues de les seves novel·les anteriors, 'Una mare' (Columna, 2015) i 'Un gos' (Columna, 2016). El primer és l’emotiu relat d’una família –formada per l’Amàlia, una mare carregada d’innocència, i els seus tres fills– que es reuneix per sopar la vigília de Nadal. L’escriptor va donar continuïtat a les vides dels protagonistes d’'Una mare' amb 'Un gos' (Columna, 2016), en què dibuixava les relacions familiars i els seus conflictes a partir de l’espera d’una trucada que no arribava mai. Abans, Palomas va situar-se a primera línia literària amb la publicació de la novel·la juvenil 'Un fill' (Bridge) –desvinculat d’'Una mare' i 'Un gos'–, amb la qual va guanyar el premi Joaquim Ruyra i, el 2016, el Premio Nacional de Literatura infantil i juvenil.

La novel·la guanyadora del Nadal, en canvi, orbita al voltant d’una celebració:el casament de la filla mitjana, l’Emma. Al llibre, una funesta coincidència el dia abans de la boda caurà com una bomba en el nucli domèstic i farà emergir els sentiments més viscerals dels membres de la família. Aquest fet sacsejarà la realitat dels protagonistes, sobretot de l’Amàlia. Amb més de 70 anys, la matriarca tornarà a demostrar que és capaç de qualsevol cosa per assegurar la felicitat dels seus fills. El relat és un cant a l’amor familiar incondicional a través de l’humor i les sorpreses.

Llicenciat en filologia anglesa, Palomas és traductor literari i autor d’una quinzena de títols. Va debutar el 2002 amb El tiempo del corazón (Siruela). També ha publicat les novel·les 'El alma del mundo' (Espasa, 2011), 'El cel que ens queda' (Columna, 2011) i 'Aunque no haya nadie' (Baile del sol, 2014), entre d’altres. Així mateix, ha traduït autors com John Harding, Jeanette Winterson i Nancy Bilyeau.

El premi Nadal està dotat amb 18.000 euros i la publicació de la novel·la al febrer per part de Destino. El guardó, que es dona des del 1944, va distingir en la primera edició l’escriptora Carmen Laforet per 'Nada'. Al llarg de la seva història ha reconegut escriptors com Ana María Matute (1959), Francisco Umbral (1975), Rosa Regàs (1994) i Maruja Torres (2009).