Mor la novel·lista Sue Grafton als 77 anys

Sue Grafton –morta aquest divendres a Santa Barbara als 77 anys– compartia amb la detectiu Kinsey Millhone la serenitat amb què s’encarava amb la feina: si la investigadora dels seus llibres indagava els casos sense oblidar-se de les rutines diàries ni d’ajudar un amic quan calia, Grafton escrivia sense pressa ni escaletes, encara que duranT 15 anys fos guionista a Hollywood.

La popular sèrie 'Abecedari del crim', que va arrencar el 1982 amb 'A de Adulterio' -com tota la resta, estan publicades a Tusquets- va suposar un renaixement creatiu a l'autora. Nascuda el 1940 a Kentucky, havia debutat sense èxit el 1967 amb 'Keziah Dane' i després d'un segon intent, també frustrat, 'The Lolly-Madonna war' (1969), va obrir un parèntesi que no es va tancar fins al cap de tretze anys. "Quan vaig decidir que tornava a escriure novel·la i que volia centrar-me en el gènere criminal, no en tenia ni idea ni de lleis ni de procediments policials... -explicava a l'ARA el 2015-. Vaig haver d’aprendre en un temps rècord a escriure segons les normes del gènere. En la novel·la negra n’hi ha, de normes, i no és fins que passen uns quants anys que aprens a trencar-les. He de dir, però, que jo mai no he volgut sortir del marc genèric que em pertoca: només l’he volgut flexibilitzar una mica i envigorir-lo quan calia".

Escriure en comptes de matar l'exmarit

Traduïda a una trentena de llengües, Grafton va anar publicant les peripècies de la detectiu Kinsey Millhone, una dona que anava a la seva -seguia una dieta gens saludable- però tenia el cap molt ben posat, fet que li permetia resoldre tots els casos. "L’any 1982 m’estava divorciant del meu primer marit -recordava durant la seva última visita a Barcelona, en què va presentar 'W de whisky'-. M’ho estava posant molt difícil: la meva vida era un infern. En aquells moments no tenia diners per contractar un bon advocat, i vaig començar a imaginar maneres d’acabar amb ell. La meva ànima és tímida, i estava convençuda que m’enxamparien. Volia matar l’exmarit i vaig acabar fent un llibre".

Després de 'W de whisky', Grafton encara va publicar dues novel·les més de la sèrie de Millhone, 'X' i 'Y is for yesterday', aquesta última l'agost passat. Malauradament, no ha pogut completar l'abecedari del crim.