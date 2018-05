Mor l'escriptor i periodista Ramón Chao als 82 anys

L'escriptor i periodista Ramón Chao ha mort aquest diumenge a Barcelona als 82 anys. Chao va desenvolupar gran part de la seva vida a França, on va exercir de periodista radiofònic i va col·laborar en diverses capçaleres. En paral·lel, va escriure una vintena de llibres com 'Prisciliano de Compostela' (Seix Barral) i 'La pasión de la Bella Otero' (Seix Barral).

Chao va néixer a Vilalba (Lugo) el 1935, però a la dècada dels 60 va emigrar a França per començar la seva carrera radiofònica. Allà va treballar a Radio France, on el 1968 va ser nomenat director del servei cultural en castellà i portuguès. Una dècada més tard va començar a dirigir totes les emissions de Radio France en castellà. Malgrat que vivia a França, Chao va mantenir el contacte amb Espanya i amb Galícia. Fins i tot va dur a terme emissions en gallec, que aleshores estaven prohibides per la dictadura franquista.

Pare dels músics Manu i Antoine Chao (fundadors del grup Mano Negra) i germà del teòleg i escriptor Xosé Chao Rego, Ramón Chao també va ser col·laborador de la revista 'Triunfo' i de la capçalera mensual 'Le Monde Diplomatique', que dirigeix Ignacio Ramonet. El 1991 va ser nomenat Cavaller de les Arts i les Lletres pel govern francès.