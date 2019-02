Mor l'exdibuixant de Bruguera Enric Pons als 85 anys

Enric Pons, que durant anys va dibuixar per a l'editorial Bruguera -especialitzada en còmic i llibres de butxaca- ha mort aquest dissabte als 85 anys degut a complicacions de la seva fràgil salut: estava ingressat a l'hospital de Sant Pau des de feia vuit dies. L'antic dibuixant, veí del barri de la Sagrada Família, va ser motiu de diversos reportatges aquest hivern degut a la seva complicada situació personal: tenia problemes per pagar el lloguer dels baixos on vivia, pels quals pagava 530 euros, gairebé la totalitat de la seva pensió -que era tot just de 600 euros- i aconseguia tirar endavant gràcies a l'ajuda dels seus veïns i de residents de l'antiga Casa Regional de Cadis de Barcelona, al carrer Sardenya, on el dibuixant passava gran part del dia.

Uns dies enrere, Pons va rebre una donació anònima des de Madrid de 10.000 euros que li permetia encara el futur amb una mica més d'optimisme. El dibuixant, que signava les historietes amb el pseudònim de Kheto Rigol, va decidir fer un gest solidari i compartir la meitat de l'import amb la Casa Cadis, on actualment viuen vint-i-cinc persones sense sostre. Després de pactar que no se'ls desallotgés, els residents lluiten per convertir el local en un alberg social.

Aquest migdia, els amics i coneguts del dibuixant han fet un altar de condol a l'entrada dels baixos on vivia Pons. "Basta de especulación immobiliaria! Enric Vive!". "Enric fue y será el gran dibujante de Bruguera... descansa amigo". "Te conocimos y nos abriste las puertas de casa, nos tiraste tus cartas... y nos diste luz". Aquests i altres missatges es podien llegir entre flors, espelmes i fotografies de l'autor.