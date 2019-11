Mor l'escriptor Miquel Creus, autor d''Òpera àcid'

L'escriptor Miquel Creus ha mort aquest dijous a Berlín, on residia des de fa anys, a causa d'un càncer. Creus va publicar dos llibres de narrativa a finals de la dècada dels anys 80: Gaia...oh! Gaia! (La Magrana, 1987) i Òpera àcid (Edicions 62, 1989). Aquesta última va ser la primera novel·la catalana que va abordar la duresa de la vida dels heroïnòmans. Després de publicar-la, Creus va desaparèixer del panorama literari català. Si bé fa 30 anys Òpera àcid va passar força desapercebuda en el moment del seu llançament, l'editorial Males Herbes va reeditar-la aquest setembre, i aquesta recuperació va situar-la de nou a primera línia del panorama literari català. Segons l'editorial, la resposta dels lectors i la crítica ha permès "fer justícia per fi a una obra singular, genuïna i d'una força extraordinària".

A Òpera àcid, Creus s'aproximava a l'addicció d'una manera crua i alhora lírica. “Qui s’acosti ara a aquest llibre hi trobarà una obra pertorbadora i contundent, plena d’una foscor existencial molt poc conreada en la nostra llengua. També hi trobarà un llibre trencador que anhela una llibertat vital i creativa que, segons sembla, el protagonista només pot trobar en la dissolució -explicava Ramon Mas, un dels dos editors de Males Herbes i autor del pròleg de la novel·la, en una entrevista al setembre a l'ARA-. Potser és per aquest nihilisme galopant que en el seu moment el llibre no va ser entès, però crec que el lector català actual ja està acostumat a llegir llibres tan o més durs que aquest. A més, el fet que l’obra estigui escrita a la dècada dels 80, amb la plaga de l’heroïna de fons, li dona un valor extra”.