'Mister', el nou llibre de l'autora de 'Cinquanta ombres d'en Grey'

Després del fenomen editorial de la sèrie 'Cinquanta ombres', l'escriptora londinenca E.L. James comença una nova etapa amb el llançament de la novel·la eròtica 'Mister', que aquest dimarts surt al mercat en català (Rosa dels Vents) i castellà (Grijalbo) i que tres setmanes després del seu llançament ja és tot un èxit: ha arribat al número 1 de la llista de més venuts del 'New York Times', a la 'Bookseller' del Regne Unit i a 'Der Spiegel' a Alemanya. Només al Regne Unit, ja n'ha venut 60.000 exemplars la primera setmana.

La història s'ambienta el 2019 a Londres, Cornualles i l'Europa de l'Est, on Maxim Trevelyan, un aristòcrata britànic, s'enamora d'una dona enigmàtica, Alessia Demachi, "una ventafocs del segle XXI", tal com la descriu l'autora. El llibre és "una muntanya russa de perill i desig que deixa el lector sense alè fins a l'última pàgina", assegura.

Tot i els bons resultats que ha recollit 'Mister' fins ara, els successors d'Anastasia i Christian Grey podrien quedar eclipsats per una saga que ha venut més de 150 milions d'exemplars i s'ha traduït a 48 idiomes i una trilogia de pel·lícules que han facturat més de 1.160 milions d'euros.

E.L. James va ser reconeguda com una de les persones més influents del món per la revista 'Time', i 'Publishers Weekly' la va nomenar autora de l'any el 2012. 'Cinquanta ombres d'en Grey' es va mantenir al capdamunt de la llista del 'New York Times' dels llibres més venuts durant 133 setmanes consecutives.