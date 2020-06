Mishima, Miquel Serra, Joan Garriga i Perejaume se sumen al Festival Poesia i+

Mishima, Miquel Serra, Joan Garriga i Perejaume s'han sumat a la llista de participants en el Festival Poesia i+, organitzat per la Fundació Palau, que celebrarà el mes de juliol la quinzena edició en format híbrid. Del 2 al 12 de juliol el festival combinarà recitals i concerts presencials, amb diferents aforaments i actuacions retransmeses en directe via streaming. S'havien anunciat noms com Christina Rosenvinge, Irene Solà acompanyada d'Estampa, Blanca Llum Vidal amb Los Sara Fontán, Bernardo Atxaga, Laia Estruch i Clàudia Cabero.

El festival es concentrarà enguany al parc de Can Muntanyà i la Fundació Palau, a Caldes d’Estrac, excepte el primer dia, que tindrà lloc com de costum a Canet. Aquesta edició del Festival Poesia i+ inclou la participació de grups i músics com Mishima, Christina Rosenvinge, Miquel Serra, Joan Garriga, Clàudia Cabero i Senior i el Cor Brutal; poetes com Bernardo Atxaga, Perejaume, Ajo, Yolanda Castaño, Pau Vadell, Jordi Cornudella, Josep Pedrals i i Albert Balasch; recitals que posen veu a autors com Samuel Beckett (Aina Clotet i Jordi Oriol) i Erri De Luca (Lu Rois i David Fernàndez), així com accions artístiques com les de Laia Estruch i Pedro Torres.

La interdisciplinarietat del festival

El festival també opta per propostes interdisciplinàries com les d'Irene Solà i Estampa; Blanca Llum Vidal i Los Sara Fontán; Estel Solé i Jordi Busquets i Carles Viarnès i Elvira Prado-Fabregat; veus poètiques emergents com les de Laia Carbonell, Guim Valls i Júlia Francino, i propostes com les de Búnker i Nois Tutú (David Caño i Gerard Altaió).

Frederic Amat i Top Manta han creat les mascaretes del festival que seran d'edició limitada i es vendran a la Fundació Palau. El festival, així, col·labora amb l'entitat del Raval de Barcelona que es dedica a treballar per millorar les condicions de vida dels manters i continuar lluitant contra el racisme.

Com han explicat els organitzadors, la imatge d’aquest any del festival, ideada per Soon in Tokyo, presenta "la poesia com un bàlsam i també com una catarsi", perquè "evoca l’art i la cultura com un element transformador i de comunitat en un moment tan crític". En les imatges predominen el cel i la naturalesa.