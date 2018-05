Mircea Cartarescu, Ben Brooks i Raúl Zurita encapçalen el cartell del Barcelona Poesia

La 28a edició del festival Barcelona Poesia comptarà amb la presència dels escriptors internacionals Mircea Cartarescu, Ben Brooks i Raúl Zurita, entre d'altres. El festival, que tindrà lloc del 10 al 16 de maig, ha programat 28 propostes poètiques que orbitaran al voltant de les reivindicacions de la llibertat d'expressió i la poesia. Amb 107 participants, entre els quals hi ha autors nacionals i internacionals, el Barcelona Poesia repartirà les seves activitats per 14 espais de la capital. Segons les directores del festival, Àngels Gregori i Mireia Calafell, la programació d'enguany consta "d'un ampli i eclèctic ventall de propostes poètiques que es fusionaran i es combinaran".

El to reivindicatiu marcarà aquesta edició perquè, segons les directores, "la poesia i la cultura no poden fer com si res". Per això el festival acollirà un debat sobre la llibertat d'expressió conduït pel periodista David Fernàndez, així com també el projecte 'Gosar poder', que defensarà el poder de la ciutadania a través de la dansa, la música i la poesia. A més de la presència d'autors internacionals com Cartarescu, Brooks i Zurita, també destaca l'espectacle 'No canteu victòria', de Josep Pedrals i la uruguaiana Lalo Barrubia.

De fet, el festival ha programat diversos diàlegs poètics entre autors catalans, de l'estat espanyol i de l'estranger. Bernardo Atxaga i Josep Piera, per exemple, compartiran la proposta 'Cants i encants. D'Obaba a la Drova', i Maria del Mar Bonet i Martirio pujaran juntes a l'escenari per celebrar els seus 50 anys com a artistes. També en l'àmbit musical, la Fabra i Coats acollirà 'Orgull de classe', per on passaran veus com les de Maria Arnal i Martí Sales. Per acostar la poesia als més joves, enguany el festival ha convidat el poeta madrileny Benjamín Prado i el cantant Leiva.

Barcelona Poesia arrencarà el 10 de maig amb l'entrega del Premi de Poesia Jocs Florals 2018 a Hilari de Cara. El festival també recordarà el compositor Carles Santos amb un recorregut per diferents espais de la ciutat que rememoraran l'acció musical 'Promenade Santos' duta a terme el 1985. A més, el Barcelona Poesia inclou el 34è Festival Internacional de Poesia, que el 16 de maig reunirà al Palau de la Música cinc poetes de diferents països: la catalana Maria Cabrera, el palestí Najwan Darwish, l'argentina Marta Ana Diz, la britànica Hollie Mcnish i l'ucraïnès Adam Zagajewski.