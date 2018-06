Miquel Barceló és el cap de cartell del festival Poesia i+

L'actuació de l'artista mallorquí Miquel Barceló és un dels principals reclams de la 13a edició del festival Poesia i+, que se celebrarà entre el 5 i el 15 de juliol al Maresme. Barceló, que també protagonitza l'exposició 'Pregon desig. Miquel Barceló a Josep Palau i Fabre' a la Fundació Palau, durà a terme una acció artística al costat del músic Pascal Comelade el 6 de juliol. El festival va néixer a Caldes d'Estrac, però cada any s'ha anat estenent a altres municipis del Maresme. Aquest any també se celebrarà a Mataró, Canet de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Alella, Arenys de Mar i Dosrius.

En aquesta edició, el Poesia i+ posarà l'accent en les noves generacions de poetes. Per fer-ho, ha convidat autors com Maria Sevilla, Míriam Cano, Blancallum Vidal, Miriam Reyes, Silvie Rothkovic, Laia Martínez i Jaume Pons Alorda. Aquest any el festival reivindicarà la figura de Palau i Fabre amb l'espectacle 'Palau6', que presentarà en un nou format totes les cares del món creatiu de l'Alquimista. A més, es farà un homenatge a Antoni Artigues, promotor de la poesia i amic íntim de Palau i Fabre, i Maria Cabrera i David Castillo oferiran un recital per descobrir noves arestes de la seva poesia.

Pel que fa a la música, el Poesia i+ tancarà amb una nit de pop metafísic encapçalada per Ferran Palau i El Petit de Cal Eril. Entre la programació també destaca l'espectacle d'Enric Montefusco i el concert de Maria Coma, un dels pocs que farà aquest estiu a Catalunya. Tot plegat anirà lligat amb una campanya protagonitzada per poetes, escriptors i fotògrafs que reivindicaran el poder de la cultura fent un ús irònic de l'estètica i els arquetips del fanatisme futbolístic.