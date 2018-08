Milena Busquets: “És un McEwan sensual i pertorbador”

L’escriptora Milena Busquets (Barcelona, 1972) diu que quan s’obsessiona amb un autor no el deixa anar fins que es llegeix tota la seva obra literària. Això mateix li va passar fa un any amb l’escriptor anglès Ian McEwan, que entre novel·les, guions i adaptacions, recopila més d’una quarantena de títols al llarg de la seva trajectòria. D’entre els seus llibres, Busquets recomana El placer del viajero (Anagrama, 2001), publicat originalment el 1981 i editat en català per Destino el 1997 -sota el títol El confort dels estranys-, una publicació ara descatalogada.

La trama de la novel·la transcorre a la ciutat de Venècia, la destinació vacacional del Colin i la Mary, una parella d’amants anglesa de classe alta. Allà coneixen una altra parella: el Robert, un misteriós italià, i la Caroline, una noia canadenca amb una discapacitat motriu. De manera progressiva van fent trobades, i una de les parelles comença a descobrir els gustos sadomasoquistes de l’altra. La trama fa un gir interessant i enigmàtic quan al Colin i a la Mary se’ls presenta una amenaça desconeguda que no saben de quina manera afrontar. “És un llibre sensual i pertorbador sobre el desig i les relacions de parella”, diu Milena Busquets, que recomana “aquesta novel·la entretinguda a qualsevol lector que li agradi llegir bona literatura”.

Després que el 2015 triomfés amb la seva novel·la També això passarà (Anagrama/Amsterdam), traduïda a una trentena de països i pendent d’una adaptació cinematogràfica de l’argentí Daniel Burman, Milena Busquets recomana Ian McEwan perquè el considera l’escriptor amb millor tècnica de l’actualitat. “Ell és molt interessant i de l’ obra El placer del viajero només puc dir que és literatura amb ela majúscula”, conclou.