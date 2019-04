El Mercat del Ram de Vic s’anticipa a Sant Jordi

“Dissabte de rams i llibres”. Així és com les set llibreries de Vic van batejar l’aposta literària que s’ha estrenat al Mercat del Ram de Vic. Una fórmula per introduir la literatura i la cultura a la festa ramadera per excel·lència de la capital osonenca i que serveix, també, per mostrar la bona sintonia entre els professionals del sector. Ha nascut a l’empara de l’Àmbit de la Lectura del Pla d’Acció Cultural (PAC), impulsat per l’Ajuntament de Vic.

Per l’estand situat a la rambla del Passeig de Vic, des de primera hora del matí hi van passar una quarantena d’escriptors i il·lustradors que van signar les seves obres. Una posada en escena a deu dies de Sant Jordi i que, a petita escala, va generar un clima semblant al de qualsevol 23 d’abril a la rambla de Barcelona.

“L’ambient, el dia i l’actitud de la gent ens transporta a Sant Jordi”, comentava Víctor Amela, que aprofitava l’ocasió per presentar a Vic Jo vaig poder salvar Lorca, una novel·la basada en la història que va unir el seu avi granadí, Manuel Bonilla, i el poeta i dramaturg Federico García Lorca.

Al seu costat, el periodista i escriptor Toni Soler signava El tumor, llibre també amb referències a la figura paterna. I feia un pronòstic: “Com a bona festa major que és, la diada de Sant Jordi acabarà prenent forma de Setmana de Sant Jordi”. El presentador va col·leccionar tantes signatures com selfies. “És el factor tele”. Per la parada també hi van passar Rafel Nadal amb El fill de l’italià (premi Ramon Llull 2019) i Llucia Ramis amb Les possessions (premi Anagrama 2018) i Bel Olid.

Aquesta última hi signava Feminisme de butxaca: kit de supervivència, un manual contra la discriminació de les dones publicat el 2017 que ha arribat a la 7a edició. “Ha tingut molt bona acollida de dones lectores, però també d’homes lectors”, especificava Olid. Així, des de Vic, aprofitava l’avinentesa per reivindicar una vegada més “la necessitat de reflexionar sobre el paper de les dones, per posar damunt la taula les desigualtats que pateixen des d’un punt de vista gens bel·ligerant amb els homes i a favor de tothom”. Amb tot, la novetat d’Olid d’aquest Sant Jordi és Tina Frankens.

Tampoc hi van faltar autors locals. És el cas d’Irene Solà, poeta i escriptora de Malla (Osona). Guanyadora del premi Anagrama 2019, Solà va celebrar una proposta “que permet als escriptors de la comarca ser a casa en un format que el dia de Sant Jordi només es pot veure als carrers de Barcelona”. Per l’estand també hi va passar la ninotaire Pilarín Bayés, l’escriptora Cristina Masramon i la corredora de muntanya Núria Picas.

Un èxit. De públic i també d’organització. Montse Ayats, d’Eumo Editoral, assegurava que la iniciativa havia arribat per quedar-se. “Estem sorpresos de la rebuda”, deia. Tot i que el Mercat del Ram és una cita ramadera, lligar els seus 100.000 visitants als llibres ha demostrat ser una bona idea. I ara ja toca esperar que arribi Sant Jordi... i que no plogui.