Media Vaca obté el Premio Nacional a la millor tasca editorial 2018

L'editorial Media Vaca ha estat guardonada aquest dimarts amb el Premio Nacional a la millor tasca editorial cultural 2018. El premi, concedit pel ministeri de Cultura i Esports, té caràcter honorífic i no té dotació econòmica. El guardó vol distingir "la cura exquisida del catàleg, la qualitat dels seus llibres, el respecte als lectors i a la resta d'agents de la cadena del llibre". L'editorial Media Vaca està dedicada als llibres il·lustrats per a totes les edats. Va ser fundada per Vicente Ferrer i Begoña Lobo i va començar a publicar el desembre del 1998.

Actualment, el catàleg de l'editorial consta de 64 títols dividits en sis col·leccions de ficció i no ficció. Tot i que als llibres de Media Vaca el pes fonamental recau en la il·lustració, la majoria dels seus projectes parteixen de propostes literàries i textos preexistents. Al llarg dels seus vint anys de vida, el segell ha rebut quatre vegades el Bologna Ragazzi Award, que atorga la Fira del Llibre de Bolonya.