Marta Pessarrodona guanya el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes

Marta Pessarrodona (Terrassa, 1941) acaba de ser guardonada amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, que atorga anualment Òmnium Cultural i que està dotat amb 20.000 euros. L'escriptora va decidir que escriuria en català a principis de la dècada dels 60, quan estava a punt de publicar una petita antologia de poemes en castellà en una revista a Cuba. "Ho vaig aturar a temps i no van arribar a sortir mai -recordava el 2011 en una entrevista a l'ARA, poc després de rebre el premi Nacional de Cultura-. Cal tenir en compte que els que no vam tenir una educació catalana, ens ha costat molt més arribar a dominar la llengua. Tampoc no hi havia mercat... Jo vaig passar de recitar 'La vaca cega' i llegir Folch i Torres de petita a Salvador Espriu. Sense transició entre uns i l’altre".

Des que va debutar el 1968 amb 'Primers dies de 1968', la seva extensa i polièdrica trajectòria literària -que ha tocat tots els gèneres, poesia, assaig i narrativa- ha pouat en molts autors i tradicions, des del seu admirat grup de Bloomsbury, al qual dedicaria 'Virginia Woolf i el grup de Bloomsbury' (Ara llibres, 2013), a escriptores com Montserrat Roig, Maria Aurèlia Capmany, Frederica Montseny, Mercè Rodoreda i Caterina Albert, sobre les quals ha escrit -els seus retrats, i els d'altres autores, es poden trobar a 'Donasses' (Rosa dels vents, 2006). A més de llibres de poemes com 'Berlin suite' (1985), 'Homenatge a Walter Benjamin' (1988) i 'L'amor a Barcelona' (1998), Marta Pessarrodona també ha publicat dos reculls de contes, reunits a '(Quasi) tots els contes' (Ara llibres, 2011). "Crec més en la generació jove d’ara que en la contemporània a la publicació dels llibres", explicava poc després de la publicació del volum. L'últim llibre que ha publicat, escrit conjuntament amb Narcís Garolera, ha estat 'Jacint Verdaguer. Una biografia' (Quaderns Crema, 2016).

Al llarg de 51 anys de palmarès, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes només ha distingit cinc autores, Mercè Rodoreda (1980), Teresa Pàmies (2001), Montserrat Abelló (2008), Maria Antònia Oliver (2016) i Isabel-Clara Simó (2017), a les quals ara cal afegir-hi la sisena, Marta Pessarrodona.